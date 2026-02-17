Polizei Hagen

POL-HA: Fahranfängerin mit Atemalkoholwert in Höhe von 0,9 Promille mit Auto angehalten

Hagen-Mitte (ots)

Polizisten führten am Samstag (14.02.) gegen 02.50 Uhr eine Verkehrskontrolle am Bergischen Ring durch und trafen dabei auf eine Fahranfängerin, bei der ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert in Höhe von 0,7 Promille anzeigte. Die 20-Jährige, die mit einem VW unterwegs war, gab an, lediglich Schokolade mit Alkoholinhalt gegessen zu haben. Auf der Wache wurde ein weiterer, gerichtsverwertbarer Test mit ihr durchgeführt. Der Wert war in der Zwischenzeit auf 0,9 Promille gestiegen. Der Hagenerin wurde die Weiterfahrt untersagt. Sie erhielt eine Ordnungswidrigkeitenanzeige aufgrund des Verstoßes gegen das Alkoholverbot für Fahranfänger. (arn)

