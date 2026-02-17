PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Hagen

POL-HA: Betrunkener Mann stürzt auf gemietetem E-Roller

Hagen-Altenhagen (ots)

Am Montag (16.01.2026) kam es zu einem Unfall mit einer verletzten Person. Ein Passant nahm gegen 22 Uhr einen Knall auf der Boeler Straße Ecke Friedensstraße wahr. Er erblickte einen soeben gestürzten E-Rollerfahrer und verständigte den Rettungsdienst und die Polizei. Ein durch die Beamten durchgeführter Atemalkoholtest verlief mit anderthalb Promille deutlich positiv. Ebenso verhielt es sich mit einem Drogentest. Der 42-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Wie genau der Mann mit dem Mietroller zu Fall kam, ermittelt jetzt das Verkehrskommissariat. Die Polizisten legten eine Anzeige vor und ließen zwei Blutproben entnehmen. Zeugenhinweise werden unter 02331 986 2066 entgegengenommen. (hir)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

