PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Hagen

POL-HA: Radfahrer befürchtet Zusammenstoß mit Auto und stürzt bei Gefahrenbremsung

Hagen-Mitte (ots)

In der Rathausstraße, Ecke Holzmüllerstraße, stürzte am Montag (16.02.) ein Radfahrer und zog sich leichte Verletzungen zu. Um 12 Uhr wollte ein 38-jähriger Hagener mit seinem Seat, aus dem verkehrsberuhigten Bereich der Rathausstraße kommend, in den Kreuzungsbereich einfahren. Der Mann gab an, den 63-jährigen Pedelec-Fahrer gesehen und gebremst zu haben. Sein Auto habe sich jedoch schon leicht auf der Vorfahrtsstraße befunden. Der Radfahrer, der auf der Holzmüllerstraße in Fahrtrichtung Potthofstraße unterwegs war, habe beabsichtigt, geradeaus weiterzufahren. Der Hagener gab an, dass er nicht einschätzen konnte, ob der Fahrer des Seat ihn gesehen habe, oder ob der Mann weiter in den Kreuzungsbereich einfahren würde. Da der 63-Jährige einen Zusammenstoß befürchtete, habe er eine Gefahrenbremsung eingeleitet. Er rutschte auf der nassen Fahrbahn und stürzte. Bei dem Unfall zog sich der Radfahrer leichte Verletzungen zu, lehnte die Alarmierung eines Rettungswagens jedoch ab. (arn)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Alle Meldungen Alle
  • 17.02.2026 – 10:45

    POL-HA: Räuberischer Diebstahl - 47-jähriger Mann verletzt Ladendetektiv

    Hagen-Hohenlimburg (ots) - Am Montagnachmittag (16.02.2026) verletzte ein 47-jähriger Ladendieb den Detektiv eines Supermarktes in Hohenlimburg. Der Angestellte hatte den in Hagen wohnhaften Mann gegen 17.45 Uhr bei dem Diebstahl von Lebensmitteln beobachtet. Als er den Dieb am Ausgang des Geschäftes in der Bahnstraße ansprach, reagierte dieser sofort aggressiv und ...

    mehr
  • 17.02.2026 – 10:25

    POL-HA: Betrunkener Mann stürzt auf gemietetem E-Roller

    Hagen-Altenhagen (ots) - Am Montag (16.01.2026) kam es zu einem Unfall mit einer verletzten Person. Ein Passant nahm gegen 22 Uhr einen Knall auf der Boeler Straße Ecke Friedensstraße wahr. Er erblickte einen soeben gestürzten E-Rollerfahrer und verständigte den Rettungsdienst und die Polizei. Ein durch die Beamten durchgeführter Atemalkoholtest verlief mit anderthalb Promille deutlich positiv. Ebenso verhielt es ...

    mehr
  • 17.02.2026 – 09:40

    POL-HA: E-Rollerfahrer betrunken mit über 1,4 Promille unterwegs

    Hagen-Mittelstadt (ots) - Am Dienstag (17.02.2026) fuhren Polizisten im Rahmen der nächtlichen Streife über die Heinitzstraße. Gegen 00:10 Uhr sahen sie an der Straßenkreuzung zur Eduard-Müller-Straße einen 24-Jährigen auf einem E-Scooter. Die Beamten hielten den Mann im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle an. Er roch stark nach Alkohol. Ein Test ergab wenig später einen Wert von über 1,4 Promille. Die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren