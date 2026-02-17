Polizei Hagen

POL-HA: Radfahrer befürchtet Zusammenstoß mit Auto und stürzt bei Gefahrenbremsung

Hagen-Mitte (ots)

In der Rathausstraße, Ecke Holzmüllerstraße, stürzte am Montag (16.02.) ein Radfahrer und zog sich leichte Verletzungen zu. Um 12 Uhr wollte ein 38-jähriger Hagener mit seinem Seat, aus dem verkehrsberuhigten Bereich der Rathausstraße kommend, in den Kreuzungsbereich einfahren. Der Mann gab an, den 63-jährigen Pedelec-Fahrer gesehen und gebremst zu haben. Sein Auto habe sich jedoch schon leicht auf der Vorfahrtsstraße befunden. Der Radfahrer, der auf der Holzmüllerstraße in Fahrtrichtung Potthofstraße unterwegs war, habe beabsichtigt, geradeaus weiterzufahren. Der Hagener gab an, dass er nicht einschätzen konnte, ob der Fahrer des Seat ihn gesehen habe, oder ob der Mann weiter in den Kreuzungsbereich einfahren würde. Da der 63-Jährige einen Zusammenstoß befürchtete, habe er eine Gefahrenbremsung eingeleitet. Er rutschte auf der nassen Fahrbahn und stürzte. Bei dem Unfall zog sich der Radfahrer leichte Verletzungen zu, lehnte die Alarmierung eines Rettungswagens jedoch ab. (arn)

