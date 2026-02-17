Polizei Hagen

POL-HA: Randalierer nach Streitigkeiten in Ausnüchterungszelle gebracht

Hagen-Dahl (ots)

Am Montag (16.02.) wählte eine Zeugin den Notruf der Polizei, nachdem sie sah, wie sich ein Paar in der Straße Am Bahnhof stritt. Als sie einschreiten wollte, sei der Mann ihr gegenüber verbal aggressiv geworden. Es sei zwar zu keinen Straftaten gekommen, sie mache sich jedoch Sorgen um die Begleiterin des 29-Jährigen. Polizisten konnten den Schalksmühler mit seiner Freundin antreffen. Als die Beamten fragten, ob alles in Ordnung sei, wurde der 29-Jährige aggressiv und entgegnete, dass es nicht ihr Problem sei. Er weigert sich, sich auszuweisen, und forderte die Einsatzkräfte auf, sich den Ausweis selbst zu holen. Auf die erneute Nachfrage, ob er sich nicht einfach ausweisen wolle, baute sich der Mann vor der Streifenwagenbesatzung auf und forderte diese zu einem Kampf heraus. Der Schalksmühler roch dabei erheblich nach Alkohol, hatte einen schwankenden Gang und eine verwaschene Aussprache. Nachdem ihm die Polizisten Handfesseln angelegt hatten, ließ er sich zu Boden fallen. Seine Freundin störte die Maßnahmen der Beamten in der Zwischenzeit mehrfach, in dem sie diese anschrie und eine zielführende Sachverhaltsaufnahme verhinderte. Auch ihr wurden aufgrund ihres Verhaltens zunächst Handfesseln angelegt. Da sie sich nach einigen Minuten beruhigte, wurden ihr diese jedoch wieder abgenommen. Der 29-Jährige pöbelte weiter herum und äußerte, dass die Einsatzkräfte "nichts" wären und "Versager" seien und er nicht auf sie zu hören habe. Der Randalierer wurde zur Verhinderung von Straftaten, zur emotionalen Beruhigung und zur Ausnüchterung in das Polizeigewahrsam gebracht. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,2 Promille. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell