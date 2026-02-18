Polizei Hagen

POL-HA: Radfahrer stürzt bei Fahrt über einen Gullideckel

Hagen-Haspe (ots)

Am Konrad-Adenauer-Ring kam am Dienstag (17.02.) ein Radfahrer zu Fall. Gegen 6 Uhr am Morgen fuhr der 59-Jährige mit seinem Pedelec in Richtung Rehstraße. Als der Hagener über einen Gullideckel fuhr, geriet er ins Straucheln, verlor die Kontrolle über sein Fahrrad und stürzte nach vorne. Bei dem Unfall erlitt der Mann leichte Verletzungen. Ein Zeuge, der ebenfalls auf dem Geh- und Radweg des Konrad-Adenauer-Rings unterwegs war, sah den Sturz und leistete umgehend erste Hilfe. Der Mann verständigte den Rettungsdienst. Der 59-Jährige kam zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. (arn)

