Feuerwehren der Stadt Eutin

FW Eutin: Gartenlaube durch Feuer komplett zerstört

Eutin (ots)

Am Samstag Nachmittag wurde die Freiwillige Feuerwehr Eutin um 15:34 Uhr zu einer brennenden Gartenlaube in die Blaue Lehmkuhle zur dortigen Kleingartenanlage alarmiert.

Bereits beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte am Eingang der Kleingartenanlage war eine starke Rauchentwicklung wahrnehmbar. Bei der anschließenden Erkundung bestätigte sich der Brand einer Gartenlaube, die zu diesem Zeitpunkt bereits im Vollbrand stand. Aufgrund der räumlichen Nähe sowie der intensiven Wärmestrahlung war eine benachbarte Gartenlaube massiv gefährdet. Durch den gezielten Einsatz von zwei handgeführten Strahlrohren konnte das Feuer zügig unter Kontrolle gebracht werden. Ein Totalverlust der betroffenen Gartenlaube ließ sich jedoch nicht mehr vermeiden. Die benachbarte Gartenlaube konnte gehalten werden, wurde jedoch ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen.

Nach umfangreichen Nachlöscharbeiten konnte um 16:49 Feuer aus gemeldet werden.

Am Einsatz beteiligte Einsatzkräfte:

Freiwillige Feuerwehr Eutin mit

27 Einsatzkräften und 7 Fahrzeugen

Rettungsdienst Holstein mit

2 Einsatzkräften und 1 Fahrzeug

Polizei mit

2 Einsatzkräften und 1 Fahrzeug

Feuerwehren der Stadt Eutin
Pressesprecher
Florian Wrage
Mobil: 0173 - 467 1377
E-Mail: presse@gemeindefeuerwehr-eutin.de
https://www.gemeindefeuerwehr-eutin.de

Original-Content von: Feuerwehren der Stadt Eutin, übermittelt durch news aktuell

