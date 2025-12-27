Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Uelsen - Brand auf Campingplatz

Uelsen (ots)

Am Freitag, 26. Dezember 2025, kam es gegen 11:10 Uhr zu einem Brand auf einem Campingplatz am Linnenbachweg in Uelsen.

Aus bislang ungeklärter Ursache gerieten ein Chalet sowie eine dazugehörige Hütte in Brand. Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich keine Personen in den Gebäuden. Zeugen wurden durch Knallgeräusche und eine starke Rauchentwicklung auf das Feuer aufmerksam und alarmierten die Einsatzkräfte.

Die Feuerwehr Uelsen war mit rund 30 Einsatzkräften vor Ort und konnte den Brand löschen. Die betroffenen Gebäude wurden nahezu vollständig zerstört. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf etwa 25.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell