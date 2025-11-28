Feuerwehren der Stadt Eutin

FW Eutin: Feuer mit Menschenleben in Gefahr - Zimmerbrand in der Riemannstraße

Eutin (ots)

In der Nacht zu Donnerstag (27.01.) wurden die Feuerwehren Eutin, Fissau- Sibbersdorf und Neudorf um 00:41 Uhr zu einem Zimmerbrand in die Riemannstraße alarmiert. Der Bewohner der Nachbarwohnung meldete einen ausgelösten Rauchwarnmelder und verrauchten Treppenraum.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte drang Rauch aus einem Fenster der vorderen Wohnung im 1. Obergeschoss. Zusätzlich machte sich eine Person am Fenster der rückwärtigen Wohnung bemerkbar. Der Treppenraum war im Bereich des 1. Obergeschosses verraucht, während der Treppenraum im Erdgeschoss rauchfrei blieb. Ein Rauchwarnmelder war deutlich hörbar.

Die Person an der rückwärtigen Gebäudeseite wurde umgehend über tragbare Leitern gerettet. Zeitgleich wurde die Brandbekämpfung in der Küche der betroffenen Wohnung im 1. Obergeschoss aufgenommen - ebenfalls über tragbare Leitern. Zur Verhinderung einer weiteren Rauchausbreitung in den Treppenraum wurde an der Wohnungstür ein Rauchvorhang gesetzt. Anschließend erfolgte eine umfassende Belüftung des Treppenraums und der betroffenen Wohnung.

Um 01:11 Uhr konnte "Feuer aus" gemeldet werden.

Der Bewohner der Brandwohnung selbst war zum Zeitpunkt des Einsatzes nicht zuhause.

Zur Sicherung eines beschädigten Fensters wurde das Technische Hilfswerk (THW) nachgefordert.

Zur Brandursache sowie zur Höhe des Sachschadens können seitens der Feuerwehr derzeit keine Angaben gemacht werden.

Der ausgelöste Rauchwarnmelder hat wesentlich dazu beigetragen, dass der Brand frühzeitig bemerkt und eine Person rechtzeitig gerettet werden konnte.

Am Einsatz beteiligte Einsatzkräfte:

- Freiwillige Feuerwehren Eutin, Fissau- Sibbersdorf und Neudorf mit 10 Einsatzfahrzeugen und 52 Einsatzkräften - Rettungsdienst Holstein mit 1 Notarzteinsatzfahrzeug, 2 Rettungswagen und 6 Einsatzkräften - Polizei mit 1 Streifenwagen und 2 Einsatzkräften - THW Eutin

Original-Content von: Feuerwehren der Stadt Eutin, übermittelt durch news aktuell