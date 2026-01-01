PRESSEPORTAL Presseportal Logo

FW Eutin: Dachstuhlbrand zum Jahreswechsel in Eutin

Eutin (ots)

Kurz nach dem Jahreswechsel wurde die Freiwillige Feuerwehr Eutin um 00:18 Uhr zu einem Dachstuhlbrand mit Menschenleben in Gefahr in die Weidestraße in Eutin alarmiert.

Bereits auf der Anfahrt zum Feuerwehrhaus bestätigte sich die Feuermeldung, sodass der Einsatzleiter das Alarmstichwort auf Feu 2 (Feuer, 2 Löschzüge) erhöhte. Infolgedessen wurden die Freiwillige Feuerwehr Fissau-Sibbersdorf und die Freiwillige Feuerwehr Neudorf nachalarmiert.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand der Dachstuhl bereits in Vollbrand. Die anfängliche Meldung über gefährdete Personen bestätigte sich glücklicherweise nicht. Das Feuer konnte durch den Einsatz mehrerer handgeführter Strahlrohre sowie eines Wenderohrs über die Drehleiter zügig unter Kontrolle gebracht werden - gegen 00:52 Uhr.

Um eine Brandausbreitung auf ein angrenzendes Gebäude zu verhindern, wurde in der Anfangsphase eine Riegelstellung aufgebaut. Dabei unterstützte die nachgeforderte Drehleiter der Freiwillige Feuerwehr Bad Malente-Gremsmühlen die Löscharbeiten.

Im weiteren Einsatzverlauf folgten umfangreiche Nachlöscharbeiten. Teile des Daches wurden aufgenommen, verbliebene Glutnester sowohl mit Löschwasser als auch teilweise mit Löschschaum abgelöscht. Eine zwischenzeitlich vermutete Einsturzgefahr einer stark brandbeanspruchten Giebelwand konnte durch einen Bausachverständigen des Technisches Hilfswerk glücklicherweise ausgeschlossen werden.

Zusätzlich wurde die Bevölkerung in der Anfangsphase des Einsatzes über MoWaS aufgrund der starken Rauchentwicklung gewarnt. Die Stadtwerke Eutin schalteten vorsorglich die Versorgungsleitungen im betroffenen Bereich ab.

Am Einsatz beteiligte Kräfte

   - Freiwillige Feuerwehren Eutin, Fissau-Sibbersdorf, Neudorf & Bad
     Malente-Gremsmühlen
   - 77 Einsatzkräfte, 16 Fahrzeuge
   - Rettungsdienst Holstein
   - 7 Einsatzkräfte, 4 Fahrzeuge
   - THW Eutin & Eckernförde
   - 2 Einsatzkräfte, 2 Fahrzeuge
   - Polizei
   - 8 Einsatzkräfte, 4 Streifenwagen

