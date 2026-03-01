POL-VIE: Mann in Ausnahmesituation festgenommen - Polizeieinsatz

Viersen (ots) - Am Donnerstagabend kam es gegen 22:35 Uhr zu einem Raubüberfall in der Hauptstraße in Viersen. Ein 23-jähriger syrisch stämmiger Mann aus Bochum war zu Fuß von der Fußgängerzone in Richtung Busbahnhof unterwegs, als er von sechs unbekannten Personen umstellt wurde. Alle sechs zückten ein Messer und forderten den Bochumer auf, sein Portemonnaie zu übergeben. Wenig später wurde er geschlagen und ...

