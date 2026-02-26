Polizeipräsidium Ravensburg

Sigmaringen

Polizei nimmt Diebin fest

Offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand hat sich eine 32-Jährige befunden, die Beamte des Polizeireviers Sigmaringen am Mittwochmittag nach einem Diebstahl vorläufig festgenommen haben. Die Frau sprach kurz nach 13 Uhr einen 18-Jährigen an, schüttelte dessen Hand und zog ihm einen Ring vom Finger. Diesen warf sie einige Meter weg. Während der 18-Jährige das Schmuckstück aufhob, nahm die 32-Jährige dessen Jacke und Tasche an sich und suchte das Weite. Eine Streifenwagenbesatzung konnte die Tatverdächtige nach kurzer Flucht festnehmen und dem Opfer sein Hab und Gut zurückgeben. Da die Frau bei ihrer Festnahme einen psychisch auffälligen Eindruck erweckte, brachten die Polizisten sie in eine Fachklinik. Sie muss nun mit strafrechtlichen Konsequenzen wegen Diebstahls rechnen.

Gammertingen

Anhänger rutscht Hang hinunter

Mutmaßlich aufgrund unzureichender Sicherung machte sich am Mittwochmorgen ein 2,5 Tonnen schwerer Anhänger selbstständig und rutschte einen Hang hinunter. Arbeiter wollten gegen 8.30 Uhr Bitumenarbeiten in der Unteren Bohlstraße verrichten. Aus diesem Grund stellten sie den mit Bitumen beladenen Anhänger ab und sicherten ihn mit Unterlegkeilen. Aufgrund der Abschüssigkeit der Straße rollte dieser jedoch trotz der Keile los und stürzte einen Abhang hinunter. Dabei prallte der Anhänger gegen einen Stromverteilerkasten und beschädigte diesen erheblich. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 8.500 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Ein Abschleppunternehmen kümmerte sich um die Bergung.

Pfullendorf

Flucht vor der Polizei endet mit Unfall - Unbeteiligter alkoholisiert hinterm Steuer

Rund 5.000 Euro Sachschaden sowie strafrechtliche Konsequenzen hat der Fluchtversuch eines 23-Jährigen vor einer Verkehrskontrolle zur Folge gehabt. Eine Streifenwagenbesatzung des Polizeipostens Pfullendorf wollte den Audi-Fahrer gegen 1.30 Uhr im Stadtgebiet zu einer allgemeinen Verkehrskontrolle stoppen. Statt anzuhalten, gab der 23-Jährige Gas und fuhr in Richtung Aach-Linz davon, wo er umdrehte und wieder in Richtung Pfullendorf fuhr. Auf seiner Flucht verlor er schließlich im Äußeren Mühlweg in einer Kurve die Kontrolle über seinen Wagen, kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Absperrpoller. Bei der Kontrolle des Fahrzeuglenkers stellten die Beamten deutliche Anzeichen auf Betäubungsmitteleinfluss fest und fanden bei ihm eine Kleinstmenge Drogen. Der 23-Jährige musste die Beamten zur Blutentnahme begleiten. Der nicht mehr fahrbereite Wagen wurde von einem Abschleppunternehmen geborgen. Auf den 23-Jährigen kommen nun unter anderem Strafanzeigen wegen verbotenem Kraftfahrzeugrennen sowie Straßenverkehrsgefährdung zu. Er hat zudem mit führerscheinrechtlichen Konsequenzen zu rechnen. Strafrechtliche Konsequenzen kommen auch auf einen 37-Jährigen zu, der gegen 2 Uhr mit seinem Auto an der Unfallstelle vorbeifahren wollte. An der Absperrung nahmen die dort eingesetzten Polizisten im Gespräch mit dem Mann deutlichen Alkoholgeruch wahr. Ein Vortest ergab einen Wert von rund 1,6 Promille, weshalb auch für ihn eine Blutentnahme in einer Klinik die Folge war. Im weiteren Verlauf stellte sich heraus, dass dem 37-Jährigen bereits vor einigen Jahren die Fahrerlaubnis behördlich entzogen worden war. Er durfte seine Fahrt nicht fortsetzen und wird nun bei der Staatsanwaltschaft wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis angezeigt.

Mengen

Fahrer verursacht Gebäudeschaden und fährt weiter

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer hat am Montag mit seinem Fahrzeug ein Gebäudeeck des Seniorenzentrums in der Wilhelmiterstraße beschädigt. Im Zeitraum zwischen 14 und 16 Uhr versuchte der Unbekannte mutmaßlich, rückwärts in den Innenhof des Seniorenzentrums einzufahren. Dabei touchierte er das Gebäude und fuhr im Anschluss ohne den Schaden zu melden weiter. Die Schadenshöhe an der Gebäudewand beträgt mehrere hundert Euro. Personen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07572/5071 beim Polizeiposten Mengen zu melden.

Mengen

In Gartenzaun geprallt - Fahrer haut ab

Einen Gartenzaun in der Kastellstraße erheblich beschädigt und in der Folge das Weite gesucht hat ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker in den späten Abendstunden des Mittwochs. Anwohner nahmen zwischen 22.45 Uhr und Mitternacht einen lauten Knall wahr. Erst am Morgen stellte der Gebäudebesitzer fest, dass die Ursache dafür eine Kollision des Unbekannten mit dem Zaun gewesen sein dürfte. Der Spurenlage zufolge dürfte der Unfallverursacher von der Mühlstraße kommend die Kastellstraße entlanggefahren sein. Aus unbekannter Ursache kam er dabei von der Fahrbahn ab und prallte in den Zaun. Ohne sich um den Sachschaden in Höhe mehrerer hundert Euro zu kümmern, fuhr er mit seinem Fahrzeug, das an der Front beschädigt sein dürfte, weiter. Personen, die Hinweise zum Unfall oder zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07572/5071 mit dem Polizeiposten Mengen in Verbindung zu setzen.

