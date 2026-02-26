PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Bad Waldsee

Fußgänger angefahren und abgehauen

Wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle hat der Polizeiposten Bad Waldsee gegen einen 17-Jährigen ein Strafverfahren eingeleitet. Nach Angaben eines 59-Jährigen soll der zunächst unbekannte 17-Jährige ihn im Wolpertsheimer Weg mit seinem Motorrad leicht angefahren haben, als der 59-Jährige zu Fuß unterwegs war. Der Passant trug leichte Verletzungen davon. Der 17-Jährige fuhr nach der Kollision davon und beging Fahrerflucht. Dank einer Zeugin, die ein Foto von dem Flüchtigen und dessen Maschine gefertigt hatte, konnten die Beamten den jungen Mann schnell ausfindig machen.

Aulendorf

Polizei bittet nach Verkehrsunfall um Hinweise

Nach einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen gegen 7.30 Uhr im Gumpenweihergässle an der Ecke Eckstraße bittet der Polizeiposten Altshausen um Hinweise zu einem Unfallbeteiligten. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge soll der Fahrer eines Kleinlasters beim Vorbeifahren ein Kind gestreift haben, sodass dieses zu Fall kam und sich leicht verletzte. Der Fahrer des Kleinlasters fuhr nach dem Unfall weiter, seine Personalien sind bislang unbekannt. Personen, die Hinweise zu dem Unfallbeteiligten geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07584/9217-0 zu melden. Der Lkw in dunkler Lackierung soll die Aufschrift "Der Weg zu ihrem Bad" gehabt haben und mit der Abbildung einer grünen Badewanne mit weißem Hintergrund bedruckt gewesen sein. Der Verkehrsunfall wurde erst später über die Schule des Kindes bekannt.

Leutkirch im Allgäu

Drogenvortest bei Autofahrer positiv

Auf Cannabis hat der Drogenvortest bei einem 39 Jahre alten Autofahrer bei einer Verkehrskontrolle am Mittwochmorgen in der Zeppelinstraße angeschlagen. Beamte des Polizeireviers Leutkirch im Allgäu hatten den Fahrer einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen und dabei bei dem 39-Jährigen Anzeichen für den Konsum von Betäubungsmitteln festgestellt. Für den Betroffenen folgte die Entnahme einer Blutprobe in einem Krankenhaus. Sollte sich der Verdacht der Drogenbeeinflussung bei der Auswertung der Blutprobe bestätigen, kommen auf den 39-Jährigen mehrere hundert Euro Bußgeld sowie ein mehrmonatiges Fahrverbot zu.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Christian Sugg
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg

