Wahlplakate beschädigt

Vandalen haben im Zeitraum zwischen Montag und Dienstag mindestens 13 Wahlplakate diverser Parteien beschädigt und teils abgerissen. Beamte des Polizeireviers Sigmaringen stellten am Montagmittag in der Bahnhofstraße in Krauchenwies ein abgeknicktes Wahlplakat fest. In der Nacht von Montag auf Dienstag rissen die Unbekannten an einer Plakatwand beim Kreisverkehr in der Laizer Straße in Sigmaringen mehrere Wahlplakate ab und warfen diese ins Gebüsch. In Gammertingen-Harthausen und Veringenstadt-Hermentingen rissen die Täter jeweils ein Plakat aus der Halterung, in Hettingen beklebten sie ein Wahlplakat. Das Polizeirevier Sigmaringen hat die Ermittlungen wegen politischer Sachbeschädigung aufgenommen und bittet unter Tel. 07571/104-0 um sachdienliche Hinweise zu den Vandalen.

Bad Saulgau

Anlagebetrug kostet Opfer fast 70.000 Euro

Mit nur einem geringen Einsatz das Ersparte in kürzester Zeit vervierfachen? Diese Aussicht auf eine lukrative Kapitalanlage hat zwei 41 und 34 Jahre alte Männer in die Falle eines Anlagebetrugs tappen lassen. Der 34-Jährige stieß im Internet auf ein verlockend klingendes Angebot zur Geldanlage und investierte zunächst 200 Euro. Zur Eröffnung des angeblichen Trading-Kontos übersandte der 34-Jährige seine Ausweisdaten. Da die Investition rasch Gewinn abwarf und die vermeintlichen Trader ihm diesen zunächst auszahlten, überwies der Mann einen weiteren Betrag. Dieser hatte sich laut dem Online-Kontoauszug auf der angeblichen Trading-Plattform in kürzester Zeit vervierfacht. Begeistert von dieser Anlageform und dem seriösen Auftreten der vermeintlichen Broker überzeugte der 34-Jährige seinen 41 Jahre alten Bekannten, ebenfalls Geld anzulegen. Nachdem auch dessen Investition rasch Gewinn abgeworfen hatte, wollten beide Männer diesen auszahlen lassen. Die Betrüger bestanden jedoch darauf, dass eine Auszahlung nur dann stattfinden kann, wenn die Opfer ihre Girokonten mit der Trading-Plattform verbinden. Während dem 34-Jährigen dabei erste Zweifel kamen, führte der 41-Jährige über einen Link die Zusammenführung der Konten durch. Wenig später stelle er fest, dass die Betrüger mit seinen Personalien einen Kredit auszahlen ließen und von seinem Konto mehrere Überweisungen getätigt hatten. Insgesamt verlor der 41-Jährige knapp 68.000 Euro, während dem 34-Jährigen ein Vermögensschaden in Höhe von rund 1.000 Euro entstand. Die Polizei ermittelt wegen des Anlagebetrugs und warnt erneut vor dieser Betrugsmasche. Informationen zu dieser Masche finden Sie auf der kriminalpolizeilichen Präventionsseite www.polizei-beratung.de .

Pfullendorf

Unter Betäubungsmitteleinfluss auf E-Scooter unterwegs

Positiv auf Betäubungsmittel ist der Drogenvortest bei einem 24-Jährigen verlaufen, den Beamte des Polizeipostens Pfullendorf am Dienstagmittag in Denkingen zu einer Verkehrskontrolle gestoppt haben. Der Mann musste seinen Scooter stehen lassen und die Polizisten zur Entnahme einer Blutprobe in ein Krankenhaus begleiten. Auf ihn kommen nun, sollte die Blutuntersuchung den Drogenkonsum bestätigen, ein empfindliches Bußgeld und ein mehrwöchiges Fahrverbot zu.

