Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Parkrempler - Unfallverursacher alkoholisiert

Mit einer Anzeige muss ein 25-Jähriger rechnen, der am Dienstagabend in Friedrichshafen alkoholisiert einen Unfall verursacht hat. Beim Rangieren auf einem Parkplatz fuhr er mit seinem Wagen gegen ein Auto und richtete dabei Sachschaden in nicht näher bekannter Höhe an. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten bei dem Mann eine Alkoholisierung fest. Weil die Atemalkoholmessung rund 0,7 Promille anzeigte, musste er in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Er wird nun wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Friedrichshafen

Verkehrsunfall aufgrund Kontrollverlust

Glück im Unglück hatte am Dienstag gegen 10 Uhr ein 70-Jähriger, der bei einem Verkehrsunfall unverletzt blieb. Der Senior bog mit seinem Oldtimer von der Dornierstraße in die Zeppelinstraße ab und verlor eigenen Angaben zufolge die Kontrolle über das Fahrzeug. Der Wagen kam von der Fahrbahn ab, drehte sich um 180 Grad und kam rückwärts an einem Abhang an einem Baum zum Stehen. Am Oldtimer entstand Sachschaden von etwa 10.000 Euro geschätzt. Ein Abschleppunternehmen kümmerte sich um die Bergung des Fahrzeugs.

Langenargen

Zwei Fahrzeuge beschädigt - Fahrer sucht das Weite

Zwei geparkte Fahrzeuge beschädigt und in der Folge die Flucht ergriffen hat ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker am Mittwoch gegen 2.20 Uhr in der Klosterstraße. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge war der Unbekannte in Fahrtrichtung der Kreuzung Lindauer Straße/Bahnhofstraße unterwegs und verlor offenbar in einer Kurve die Kontrolle über seinen Wagen. Hierbei prallte er gegen das Heck eines ordnungsmäßig geparkten Renault. Durch den wuchtigen Aufprall wurde dieser auf einen weiteren abgestellten Renault geschoben. Der Sachschaden wird auf rund 6.000 Euro beziffert. Ein Zeuge nahm den Knall wahr und verständigte die Polizei, die den Unfallverursacher trotz einer Fahndung nicht ausfindig mache konnte. Personen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum Unfallverursacher, dessen Fahrzeug im Frontbereich beschädigt sein dürfte, geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 beim Polizeirevier Friedrichshafen zu melden.

Tettnang

Radfahrer stürzt alkoholisiert in Obstplantage

Mit einer Anzeige muss ein 62-Jähriger rechnen, der am Dienstagmittag betrunken mit seinem Rad gestürzt ist. Der Mann war mit seinem E-Bike auf dem abschüssigen Verbindungsweg vom Schulzentrum zur Langenargener Straße unterwegs, als er mutmaßlich alkoholbedingt die Kontrolle über sein Fahrrad verlor. Er kam vom Weg ab und stürzte in eine angrenzende Obstplantage. Er hatte Glück im Unglück und blieb unverletzt. Weil eine Atemalkoholmessung knapp 3,8 Promille anzeigte, musste er in einer Klinik eine Blutprobe abgeben. Ihm droht eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. Weiterfahren durfte er nicht.

Überlingen

Seniorin stößt mit Gegenverkehr zusammen

Weil sie eigenen Angaben zufolge geblendet wurde, ist am Dienstag gegen 19.30 Uhr eine 68-jährige Fiat-Fahrerin auf der L 200a Höhe Deisendorf seitlich mit dem BMW einer ordnungsgemäß entgegenkommenden 30-Jährigen zusammengestoßen. Der Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt, verletzt wurde niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell