Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Polizei stoppt Autofahrer - Drogentest positiv

Beamte des Polizeireviers Sigmaringen haben am späten Montagnachmittag im Stadtgebiet zwei Autofahrer gestoppt, die nun mit einem empfindlichen Bußgeld sowie einem mehrwöchigen Fahrverbot rechnen müssen. Sowohl bei einem 61-jährigen Pkw-Lenker als auch bei einem 22-Jährigen stellten die Polizisten bei den Verkehrskontrollen deutliche Anzeichen auf Betäubungsmitteleinfluss fest. Ein Vortest bei beiden Männern verlief positiv auf THC, weshalb jeweils eine Blutentnahme in einer Klinik die Folge war. Ihre Fahrzeuge mussten beide Fahrer stehen lassen. Die Männer werden nun entsprechend bei der Bußgeldbehörde angezeigt. Für den 61-Jährigen, der nicht zum ersten Mal unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln am Steuer saß, wird das Bußgeld doppelt so hoch ausfallen.

Pfullendorf

Unbekannte stehlen Kabel von Baustelle

Über 2.000 Meter Kabel haben Unbekannte in der Nacht von Freitag auf Samstag von einer Baustelle in der Straße "Obere Bussen" entwendet. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge verschafften sich die Täter über eine Baustellentür gewaltsam Zugang zu dem Rohbau, verdeckten die Fenster und deaktivierten die Beleuchtung. Die Ermittler des Polizeiposten Pfullendorf gehen davon aus, dass die Einbrecher zum Abtransport der teils auf Trommeln befindlichen Kabel ein größeres Fahrzeug benutzt haben. Personen, denen im Bereich der Baustelle Verdächtiges aufgefallen ist, mögen sich unter Tel. 07552/2016-0 bei den Beamten melden.

Mengen/Ostrach

Polizei misst Geschwindigkeit

Über ein Dutzend Fahrzeuglenker haben Beamte des Polizeireviers Bad Saulgau am Sonntag zur Anzeige gebracht, weil sie deutlich zu schnell unterwegs waren. Die Polizisten überwachten am Vormittag mit einem Lasergerät die Landesstraße im Bereich Bernweiler, wo eine Geschwindigkeitsbeschränkung von 70 km/h gilt. Fünf Autofahrer brachten hier teils über 90 km/h auf den Tacho. Bei weiteren Kontrollen in den späten Abendstunden stoppten die Beamten im Bereich der B 32 Höhe Silberhärte sieben Autofahrer sowie einen Sattelzuglenker, die die erlaubten 100 km/h teilweise erheblich überschritten. Der unrühmliche Spitzenreiter war mit über 150 km/h unterwegs. Auf alle 13 Fahrzeuglenker kommen nun entsprechende Bußgelder und zum Teil auch Fahrverbote zu.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Daniela Baier
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

