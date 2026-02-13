Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: WETTERAUKREIS: + Hochwertige Räder bei Einbruch in Fahrradgeschäft gestohlen + Gefälschter Ausweis bei Lkw-Kontrolle aufgeflogen +

Giessen (ots)

Rosbach: Hochwertige Räder bei Einbruch in Fahrradgeschäft gestohlen

Kurz nach 04:00 Uhr zerstörten Diebe am Freitag (13.02.2026) eine Schaufensterscheibe eines Fahrradgeschäfts in der Raiffeisenstraße in Ober-Rosbach. Die Täter drangen in den Verkaufsraum ein und entwendeten mehrere E-Bikes und Rennräder. Danach flüchteten sie mit einem weißen Kastenwagen in Richtung Autobahn. Der Wert der gestohlenen Fahrräder wird auf über 100.000 EUR geschätzt. Die Kriminalpolizei ermittelt und fragt: Wer hat die Tat beobachtet? Wem ist in der Nacht zu Freitag in Rosbach ein weißer Kastenwagen aufgefallen? Wer kann Hinweise zu den Tätern oder dem weißen Kastenwagen geben? Wer kann Angaben zum Verbleib der gestohlenen Räder machen? Zeugen werden gebeten sich unter Tel.: 06031 6010 bei der Friedberger Kripo zu melden.

Münzenberg - A 45: Gefälschter Ausweis bei Lkw-Kontrolle aufgeflogen

Beamte der Polizeiautobahnstation Mittelhessen kontrollierten am Dienstag (10.02.2026) an der Anschlussstelle der A 45 in Münzenberg einen Lkw einer mittelhessischen Gerüstbaufirma. Hinsichtlich der Ladungssicherung sowie der Lenk- und Ruhezeiten hatten die Verkehrsexperten nichts zu beanstanden. Bei der Kontrolle der Ausweisdokumente der drei Insassen wurden sie allerdings stutzig. Zwei der Männer legten gültige Ausweisdokumente vor. Der Dritte jedoch konnte lediglich auf seinem Mobiltelefon Bilder von Vorder- und Rückseite eines spanischen Ausweises vorzeigen. Die genauere Inaugenscheinnahme der Bilder regte bei den Polizisten jedoch den Verdacht, dass es sich um ein gefälschtes Dokument handeln könnte. Zusammen mit dem Mann begab sich eine Streife der Autobahnpolizei zu dessen Wohnung im Lahn-Dill-Kreis. Dort händigte der Mann den Beamten das Dokument aus. Der Anfangsverdacht der Fälschung erhärtete sich dabei. Konfrontiert mit diesem Vorwurf erklärte der Mann, dass die Personalien auf dem Ausweis falsch seien. Die weiteren Ermittlungen der Polizisten ergaben, dass es sich bei dem Mann um einen 30-jährigen Algerier handelte, der weder über eine Arbeitserlaubnis noch einen gültigen Aufenthaltstitel verfügte. Die Ordnungshüter übergaben den Mann an die Ausländerbehörde und fertigten Strafanzeigen unter anderem wegen unerlaubten Aufenthalts und Urkundenfälschung.

