Ravensburg

In Gaststätte eingebrochen

In eine Gaststätte in der Schlierer Straße haben zwischen Sonntagabend und Montagnachmittag Unbekannte eingebrochen. Die Täter schlugen an dem Gebäude ein Fenster ein und hebelten im Innenraum eine Kasse mit Wechselgeld auf. Anschließend flüchteten die Unbekannten mit dem Bargeld. Insgesamt richteten die Einbrecher einen Sachschaden von rund 2.000 Euro an. Das Polizeirevier Ravensburg hat nun die Ermittlungen zu der Tat aufgenommen. Personen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 auf dem Polizeirevier Ravensburg zu melden.

Baindt

Nach Funken - Scheibe an Radlader eingeschlagen

Wegen Sachbeschädigung ermittelt das Polizeirevier Weingarten, nachdem Unbekannte in der Nacht von Sonntag auf Montag im Bereich der Annabergstraße offensichtlich einen Radlader zunächst unbefugt in Gebrauch genommen und an diesem schließlich eine Scheibe eingeschlagen haben. Zwischen Sonntag, 23 Uhr, und Montag, 18 Uhr, dürften Unbekannte sich an dem am Fahrbahnrand geparkten Radlader zu schaffen gemacht und mit diesem vermutlich eine kleinere Spritztour unternommen haben. Anstatt am Straßenrand stellten die Unbekannten das Gefährt schließlich am Funkenplatz ab. Durch die offenbar mutwillig eingeschlagene Scheibe entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Personen, die Hinweise zu den unbekannten Radlader-Fahrern und der Sachbeschädigung geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-6666 zu melden.

Baienfurt

Mit gefälschtem Führerschein und unter Drogeneinfluss unterwegs

Mit einem gefälschten Führerschein war am Montagmorgen ein 38 Jahre alter Autofahrer unterwegs, der darüber hinaus auch unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Eine Streife des Polizeireviers Weingarten stoppte den Fahrer bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle und wurden angesichts des ausländischen Führerscheins des Mannes mit offensichtlich nicht korrekten Sicherheitsmerkmalen stutzig. Eine Überprüfung in den polizeilichen Systemen ergab schnell, dass dem 38-Jährigen die Fahrerlaubnis entzogen worden war und er über keinen gültigen Führerschein verfügt. Auch ein Drogenvortest erhärtete den Verdacht der Beamten, dass der 38-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte. Der Test schlug positiv auf Cannabis und Kokain an, sodass der Fahrzeuglenker in der Folge in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben musste. Auf ihn kommen nun Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung und Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln zu.

Wangen im Allgäu

Autofahrerin begeht Unfallflucht - Polizei bittet um Hinweise

Hinweise auf die Fahrerin eines weißen VW Touran mit Wangener Teilkennzeichen (WG) erbittet sich das Polizeirevier Wangen im Allgäu nach einer Verkehrsunfallflucht. Nach Angaben einer Zeugin touchierte die Fahrerin des VW am Montagmorgen gegen 8.45 Uhr beim Ausparken auf einem Parkplatz in der Siebenbürgenstraße einen dort abgestellten Ford und fuhr anschließend weiter. Zurück blieb an dem Ford ein Sachschaden von schätzungsweise rund 3.000 Euro. Hinweise zum Unfall und der Unfallverursacherin nimmt das Polizeirevier Wangen im Allgäu unter Tel. 07522/984-0 entgegen.

