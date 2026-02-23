Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Herbertingen

Polizei überführt Müllsünderin

Mit einem empfindlichen Bußgeld muss eine 58-Jährige rechnen, die am Wochenende in der Mieterkinger Straße mehrere Mülltüten im Bereich des dortigen Fahrradwegs illegal entsorgt hat. Beamte des Polizeireviers Bad Saulgau fanden in den Mülltüten Hinweise auf die Frau und zeigten sie bei der Bußgeldbehörde an. Mitarbeiter des Bauhofs kümmerten sich um die ordnungsgemäße Entsorgung des Mülls.

Bad Saulgau

Frau vereitelt Diebstahl

Ein 14-Jähriger ist am Donnerstag am Bahnhof nur knapp einem Diebstahl entgangen. Zwei bislang unbekannte Täter sollen den Jugendlichen kurz nach 18 Uhr am Bahnsteig angesprochen und diesen dazu aufgefordert haben, mit seinem Smartphone ein sogenanntes "Selfie" von sich und einem der Täter zu fertigen. Im weiteren Verlauf soll der Täter dem Jugendlichen das Mobiltelefon aus der Hand genommen und dieses an seinen Komplizen weitergereicht haben. Eine Zeugin wurde auf den Vorfall aufmerksam und sprach das Duo an. Die Unbekannten gaben dem 14-Jährigen das Gerät zurück und suchten das Weite. Das Polizeirevier Bad Saulgau hat die Ermittlungen wegen versuchten Diebstahls aufgenommen und bittet Personen, die Hinweise zu dem Duo geben können, sich unter Tel. 07581/482-0 zu melden. Ein Täter soll etwa 16 bis 19 Jahre alt, schlank und 170 bis 180 cm groß sein. Er trug zur Tatzeit eine graue Schiebermütze, eine weiße Jacke sowie eine blaue Jeans und soll russischer Herkunft sein. Sein Komplize, der als südländisch beschrieben wird, soll 18 bis 25 Jahre alt, korpulent und ca. 170 cm groß sein. Er hatte eine rote Jacke sowie eine schwarze Jogginghose an und trug einen Bart.

Pfullendorf

Brand verursacht Gebäudeschaden

Beim Brand einer mit Werbeprosekten gefüllten Kiste vor einem Mehrfamilienhaus in der Bahnhofstraße ist am Montagmorgen Sachschaden in Höhe mehrerer hundert Euro entstanden. Eine Anwohnerin entdeckte gegen 6.45 Uhr die noch glimmende Kunststoffkiste im Eingangsbereich. Durch die Flammen wurde die Fassade des Wohngebäudes beschädigt, eine Gefahr für Anwohner bestand jedoch ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge nicht. Die Ermittler des Polizeipostens Pfullendorf gehen davon aus, dass ein Unbekannter das Behältnis mutwillig entzündet haben dürfte. Personen, die in diesem Zusammenhang Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit den Beamten unter Tel. 07552/2016-0 in Verbindung zu setzen.

