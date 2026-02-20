Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Nach Diebestour festgenommen

Waren im Gesamtwert von knapp 1.500 Euro hat ein 24-Jähriger am Donnerstag auf einer Diebestour in der Altstadt erbeutet. Den bisherigen Erkenntnissen der Polizei zufolge stahl er in verschiedenen Geschäften der Innenstadt neben einem Kopfhörer, Parfum und einem Koffer auch rund 30 Kleidungsstücke. Bei dem Diebstahl einer Winterjacke gegen 14 Uhr in einem Sportgeschäft wurde er von einem Mitarbeiter beobachtet. Der Angestellte verfolgte den Flüchtigen und informierte die Polizei. Die Beamten nahmen den 24-Jährigen schließlich am Bahnhof vorläufig fest. Der Tatverdächtige stand deutlich unter der Einwirkung von Alkohol und weiteren berauschenden Substanzen. Aufgrund seiner geistigen Gemütslage wurde er in eine Fachklinik gebracht. Das Diebesgut konnte sichergestellt und, bis auf den Koffer und die Kopfhörer, zugeordnet werden. Bereits um 12.30 Uhr war der Tatverdächtige negativ aufgefallen, als er in der Uferstraße im Bereich des Musikpavillon mit einem 21-jährigen Kontrahenten aneinandergeraten war. Dabei sollen sich die Streithähne mit Fäusten attackiert und leicht verletzt haben. Beide müssen nun mit entsprechenden Anzeigen rechnen.

Meckenbeuren

Polizeibeamte bei Festnahme angegriffen

Strafanzeigen kommen auf eine 39-Jährige zu, die sich am Donnerstagmorgen massiv gegen ihre Festnahme gewehrt hat. Polizisten suchten die Anschrift der Frau aufgrund eines vorliegenden Vollstreckungshaftbefehls auf. Dort trat die 39-Jährige nach einem Beamten und leistete gegen die Festnahme massiven Widerstand. Auch während der weiteren Abklärungen auf dem Polizeiposten Meckenbeuren und auf dem Weg in eine Justizvollzugsanstalt warf sie unentwegt mit diversen Beleidigungen um sich. Ihr drohen nun Anzeigen wegen Beleidigung, tätlichen Angriffs auf- und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

Meckenbeuren

Fußgängerin von Pkw erfasst

Glücklicherweise eher glimpflich ausgegangen ist ein Verkehrsunfall am Donnerstagabend kurz vor 19 Uhr in der Andreas-Hofer-Straße. Ein 42 Jahre alter BMW-Fahrer war in Richtung Appenweiler unterwegs und übersah bei Dunkelheit eine 18-Jährige, die beim Gassigehen mit ihren Hunden am Fußgängerüberweg die Fahrbahn überquerte. Als er die junge Frau im letzten Moment erkannte, leitete er zwar umgehend eine Vollbremsung ein, erfasste die 18-Jährige aber dennoch. Die Frau stürzte in der Folge, hatte jedoch Glück im Unglück. Sie kam mit Prellungen und Schürfwunden davon und wurde am Unfallort von einem hinzugerufenen Rettungsdienst versorgt. Die Polizei ermittelt nun und rät nachmals zu einer erhöhten Aufmerksamkeit bei Dunkelheit. Auch Fußgänger, Scooter-Fahrer oder Radler können sich schützen, indem sie helle und reflektierende Kleidung tragen und sich dabei selbst bestmöglich sichtbar für andere Verkehrsteilnehmer machen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell