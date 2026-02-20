Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

In Jugendhaus eingebrochen

Unbekannte sind zwischen Freitagabend, den 13.02., und Mittwochmittag in ein Jugendhaus in der Georg-Zimmerer-Straße eingebrochen. Die Täter beschädigten eine Außentüre und brachten auch im Inneren des Gebäudes weitere Türen auf. Offensichtlich hatten es die Täter auf eine Spielekonsole abgesehen, darüber hinaus beschmierten sie den Fußboden sowie mehrere Gegenstände mit Sprühkreide. Darunter auch einen Billardtisch. Das Polizeirevier Sigmaringen hat die Ermittlungen zu dem Einbruch aufgenommen und eine erste Spurensicherung durchgeführt. Personen, die im Zusammenhang mit der Tat verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07571/104-0 zu melden.

Sigmaringen

Polizei ermittelt wegen Verdacht des Sammelbetrugs

Gegen zwei 17- und 19-Jährige ermittelt das Polizeirevier Sigmaringen wegen des Verdachts eines Sammelbetrugs. Zeugen meldeten das Duo am Donnerstagvormittag der Polizei, als diese auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Straße "In den Burgwiesen" Passanten mit einer Spendenliste für einen angeblichen Taubstummenverein ansprachen. Sie konnten sich jedoch nicht entsprechend als Angehörige einer offiziellen Organisation ausweisen. Zudem gaben die Täter gegenüber einzelnen Personen vor, selbst taubstumm zu sein, was offenkundig nicht den Tatsachen entsprach. Eine Streife des Polizeireviers Sigmaringen kontrollierte den Mann und die Frau und nahm sie für weitere Maßnahmen mit auf das Polizeirevier. Sie sehen sich nun einer Strafanzeige gegenüber.

Sigmaringen

Einsatzkräfte decken Diebstähle auf

Einsatzkräfte haben am Donnerstagabend in der Schwabstraße Diebstähle aufgedeckt und Ermittlungen gegen zwei 29 und 37 Jahre alte Männer eingeleitet. Bei Personenkontrollen stellten die Beamten bei dem 37-Jährigen unter anderem neuwertige Socken sicher, die er offensichtlich kurz zuvor von einem nahegelegenen Aussteller gestohlen hatte sowie EC-Karten, die nicht auf seinen Namen lauteten. Bei seinem 29 Jahre alten Begleiter beschlagnahmten die Polizisten einen Parfum-Tester, der offensichtlich ebenfalls gestohlen war. Beide müssen nun mit Strafanzeigen rechnen.

Sigmaringen

Beim Ausfahren aus Grundstücksausfahrt Unfall verursacht - Fahrer alkoholisiert

Ein Verkehrsunfall mit überschaubarem Sachschaden von schätzungsweise knapp über 1.000 Euro hat für einen 38-Jährigen weitreichendere Folgen. Der 38 Jahre alte Fahrer eines Nissan wollte am Mittwochnachmittag von einer Grundstücksausfahrt auf die Friedrich-List-Straße einfahren, als er eine nahende Mercedes-Fahrerin übersah. Während bei dem Unfall lediglich Sachschaden entstand, bemerkten Beamte des Polizeireviers Sigmaringen bei der Unfallaufnahme, dass der 38-Jährige deutlich nach Alkohol roch. Ein Alkoholvortest zeigte bei ihm etwa 1,6 Promille an. Der Unfallverursacher musste die Polizisten in der Folge in ein Krankenhaus zur Blutentnahme begleiten und seinen Führerschein noch vor Ort abgeben. Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren zu.

Hettingen

Trotz Nebels überholt - Polizei ermittelt wegen Unfallflucht

Wegen eines offensichtlich waghalsigen Überholmanövers musste am Donnerstagmorgen ein Ford-Fahrer auf der K 8201 zwischen Inneringen und Bingen ausweichen. Ein bislang unbekannter Fahrer eines grauen Skoda hatte gegen 8 Uhr trotz Nebels in Richtung Inneringen einen Lkw überholt. Der entgegenkommende Ford-Fahrer musste eigenen Angaben zufolge nach rechts in einen Graben ausweichen, um eine Kollision zu verhindern. Während an seinem Pkw Sachschaden von rund 1.000 Euro entstand, fuhr der Fahrer des Skoda weiter. Der Polizeiposten Gammertingen ermittelt nun wegen des unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle und bittet Personen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf den Fahrer des grauen Skoda sowie dessen Fahrzeug geben können, sich unter Tel. 07574/921687 zu melden. Insbesondere der Fahrer des überholten Lkws mit blauer Plane könnte entscheidende Hinweise geben und wird ebenfalls gebeten, sich zu melden.

Wald / Walbertsweiler

Sachbeschädigung - mit Steinen auf Fahrräder eingeschlagen

Zeugen sucht der Polizeiposten Pfullendorf zu mutwilligen Beschädigungen an Fahrrädern, die zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen an der Bushaltestelle in Walbertsweiler abgestellt waren. Unbekannte schlugen offenbar mit Wackersteinen auf die Räder ein und richteten Sachschaden von mehreren hundert Euro an. Personen, die Hinweise zu der mutwilligen Sachbeschädigung und den bislang unbekannten Tätern geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07552/2016-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell