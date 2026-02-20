Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Alkoholisiert am Steuer

Eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr kommt auf einen 55-jährigen Autofahrer zu, der am Donnerstagabend von Beamten des Polizeireviers Ravensburg kontrolliert wurde. Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle bemerkten die Beamten Alkoholgeruch bei dem Fahrer und führten mit ihm einen Alkoholvortest durch. Dieser ergab über 1,1 Promille, sodass der 55-Jährige seinen Wagen stehen lassen und in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben musste. Den Führerschein des Mannes behielten die Polizisten ein.

Argenbühl

Bei Schneeglätte von Fahrbahn abgekommen und gegen Baum geprallt

Wirtschaftlicher Totalschaden entstand am Opel eines 27-Jährigen, der am frühen Freitagmorgen auf der Landesstraße zwischen Ratzenried und Göttlishofen die Kontrolle über seinen Wagen verloren hat. Auf schneeglatter Fahrbahn geriet der Opel-Fahrer gegen 5 Uhr in einer Rechtskurve ins Rutschen, überfuhr einen Zaun und prallte gegen einen Baum. Der 27-Jährige blieb zum Glück unverletzt. Sein Pkw musste abgeschleppt werden.

Wangen im Allgäu

Vorschnell überholt - rund 60.000 Euro Sachschaden bei Unfall

Auf etwa 60.000 Euro wird der Sachschaden nach einem misslungenen Überholmanöver auf der L 320 zwischen Dürren und Wangen im Allgäu beziffert. Im Bereich des Bahnhofs Ratzenried wollte ein 32-Jähriger kurz nach 16.30 Uhr mit seinem Ford samt Anhänger nach links auf den Parkplatz eines Gasthofes abbiegen und musste aufgrund Gegenverkehrs bis zum Stillstand abbremsen. Während ein nachfolgender Autofahrer die Situation richtig erkannte und ebenfalls abbremste, setzte der 57 Jahre alte Fahrer eines VW zu einem Überholmanöver an und prallte seitlich in den abbiegenden Ford Ranger. Nach der wuchtigen Kollision mit dem Ford kam der VW von der Fahrbahn ab und prallte zusätzlich in einen vor der Gaststätte stehenden Audi. Der VW und der Ford mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand.

Bad Wurzach

Alkoholisiert auf E-Scooter unterwegs

Mit einer Blutentnahme in einem Krankenhaus und einer Strafanzeige endete am Donnerstagabend eine Verkehrskontrolle für den 39 Jahre alten Fahrer eines E-Scooters. Eine Streife des Polizeireviers Leutkirch hatte den Mann auf dem zweirädrigen Kraftfahrzeug kontrolliert und dabei deutlichen Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein Alkoholvortest ergab über 1,1 Promille, weshalb die Beamten ein Verfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr gegen den 39-Jährigen einleiteten.

Leutkirch im Allgäu

Trotz Rundumlicht - Autofahrer auf Lkw-Stützbein aufgefahren

Offensichtlich aus Unachtsamkeit ist am Donnerstagabend auf der K 8030 bei Hebrazhofen ein 74 Jahre alter Skoda-Fahrer bei voller Fahrt gegen das ausgefahrene Stützbein eines Lkw mit Spezialaufbau gefahren. Der Lkw-Fahrer hatte den Laster am Fahrbahnrand an der Einmündung zum Antoniusweg abgestellt und die Stützbeine ausgefahren. Diese ragten teils auf die Fahrbahn, waren jedoch durch eine Rundumleuchte gut sichtbar. Der Autofahrer nahm die Stützen dennoch nicht wahr und prallte in diese. An seinem Pkw lösten durch die wuchtige Kollision die Airbags aus, insgesamt entstand am Unfallwagen Sachschaden von schätzungsweise 15.000 Euro. Der Sachschaden am Lkw kann aktuell nicht beziffert werden. Der 74-Jährige wurde vor Ort kurzzeitig durch einen Rettungsdienst betreut, blieb nach bisherigen Erkenntnissen jedoch unverletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell