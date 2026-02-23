Polizeipräsidium Ravensburg

Wangen im Allgäu

Polizei ermittelt nach Körperverletzung

Ein 28-Jähriger ist am Sonntagnachmittag am Bahnhof mit zwei bislang unbekannten Personen in Streit geraten. Das unbekannte Duo soll in der Folge auf den 28-Jährigen eingeschlagen und diesen auch getreten haben. Der 28-Jährige trug nach bisherigen Erkenntnissen keine erheblichen Verletzungen davon. Das Polizeirevier Wangen im Allgäu ermittelt nun wegen der Tat und bittet Personen, die die Auseinandersetzung beobachtet haben oder Hinweise auf die beiden bislang Unbekannten geben können, sich unter Tel. 07522/984-0 zu melden. Das Duo wird als 180cm und 170cm groß und mit dunkler Hautfarbe beschrieben. Der Eine trug demnach weiße Schuhe, eine grüne Hose, eine schwarz-weiße College-Jacke sowie ein schwarz-weißes Basecap. Der Andere soll eine dunkle Hose getragen haben.

