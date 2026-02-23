Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Rettungskräfte und Polizeibeamte attackiert

Vollkommen die Fassung verloren hat ein 32-Jähriger nach einem offensichtlich drogen- und alkoholreichen Mittag in der Bodenseestraße. Bekannte, bei denen er zu Gast war, hatten sich aufgrund seines Mischkonsums Sorgen gemacht und gegen 13 Uhr den Rettungsdienst verständigt. Bei dessen Eintreffen verhielt sich der Mann äußerst aggressiv, beleidigend und trat nach den Einsatzkräften. Weil auch die Gastgeber den 32-Jährigen aus der Wohnung haben wollten, rückte die Polizei zur Unterstützung an. Auch gegenüber den Polizisten trat er vollkommen uneinsichtig auf und warf mit weiteren Beleidigungen um sich. Die Beamten nahmen den mit über 3,2 Promille alkoholisierten 32-Jährigen in Gewahrsam. Er musste in einer Klinik eine Blutprobe abgeben und nun mit Strafanzeigen wegen Beleidigungen sowie des Angriffes auf- und Widerstands gegen die Einsatzkräfte rechnen. Darüber hinaus kommen weitere Anzeigen auf ihn zu, weil er ein Jagdmesser und unerlaubte Betäubungsmittel bei sich hatte.

Hagnau

Gartenhütte brennt ab

Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei rückten am Sonntag gegen 15 Uhr zu einem Brand in der Riedlegasse aus. Aus bislang unbekannter Ursache geriet auf einem Anwesen eine Gartenhütte in Brand, ein angrenzendes Wohnhaus wurde durch die Hitzeentwicklung leicht in Mitleidenschaft gezogen. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Der Sachschaden beläuft sich den ersten Schätzungen zufolge auf rund 6.000 Euro. Die Ermittler schließen einen technischen Defekt in der Holzhütte aktuell nicht aus. Verletzt wurde niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell