Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Mann entzündet Busch und wirft mit Messer um sich - Zeugen gesucht

Völlig außer Rand und Band hat ein 47-Jähriger am Montagnachmittag im Stadtgarten für Aufsehen gesorgt. Passanten riefen um kurz nach 15 Uhr den Notruf, als der Mann im Bereich des Pavillons Büsche angezündet und mit Messern und Steinen um sich geworfen haben soll. Die Beamten nahmen den Mann noch an Ort und Stelle fest. Die Feuerwehr löschte einen in Vollbrand stehenden Busch. Bei der Durchsuchung des Rucksacks des 47-Jährigen fanden die Polizisten eine selbstgebaute Steinschleuder sowie mehrere Messer und beschlagnahmten die Gegenstände. Darüber hinaus stellten sie auch zwei Paar hochpreisige Handschuhe sicher, die der Mann offenbar vergangene Woche aus einem Geschäft gestohlen hatte. Aufgrund seines psychischen Ausnahmezustands brachten die Beamten den Mann in eine Fachklinik und ermitteln nun strafrechtlich gegen ihn. Personen, die den Vorfall beobachtet haben und von den Würfen des Mannes gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/36142-0 mit dem Polizeiposten Friedrichshafen-Altstadt in Verbindung zu setzen.

Tettnang

Zu schnell, offenbar berauscht und ohne Fahrerlaubnis mit Auto unterwegs - Unfall

Nach einem Verkehrsunfall am Montagabend gegen 21.30 Uhr bei Tannau ermittelt die Polizei gegen den 22-jährigen Fahrer. Gemeinsam mit seinem 17-jährigen Beifahrer war der junge Mann offenbar mit nicht angepasster Geschwindigkeit auf der L 333 in Richtung Tettnang unterwegs als er am Ortseingang die Kontrolle über seinen Wagen verlor. In der Folge überfuhr er mit seinem Mercedes eine Verkehrsinsel und kam erst mehrere hundert Meter später zum Stehen. Während die beiden Insassen Glück im Unglück hatten und körperlich unverletzt blieben, entstand am Mercedes des 22-Jährigen rund 20.000 Euro und an der Verkehrseinrichtung etwa 2.000 Euro Sachschaden. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass dem Fahrer Ende 2025 die Fahrerlaubnis entzogen worden war, darüber hinaus ergab sich der Verdacht einer Betäubungsmittel-Beeinflussung. Weil ein Vortest positiv auf Kokain reagierte, musste er in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Ihn erwarten nun Anzeigen wegen des unerlaubten Fahrens und, sollte die Auswertung der Blutprobe den Verdacht bestätigen, wegen Straßenverkehrsgefährdung. Sein Mercedes musste abgeschleppt werden.

Friedrichshafen

Sachbeschädigung an Bankfiliale

Im Zeitraum zwischen Samstagmittag und zum Montagmorgen hat ein Unbekannter im Eingangsbereich einer Bankfiliale am Bahnhofplatz randaliert. Der Täter zerstörte die Kunststoffabdeckung eines Lichts im Bereich der Schiebetür und richtete dabei Sachschaden in nicht bekannter Höhe an. Personen, die die Tat beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/36142-0 beim Polizeiposten Friedrichshafen-Altstadt zu melden.

Tettnang

Fahrerflucht auf Discounter-Parkplatz

Ein Unbekannter hat am Samstagmorgen zwischen 10 und 10.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Wangener Straße einen BMW angefahren und danach einfach das Weite gesucht. Mutmaßlich bei einem missglückten Parkversuch touchierte der Unfallverursacher den Wagen hinten rechts und fuhr dann davon, ohne sich um den Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro zu kümmern. Der Polizeiposten Tettnang ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und nimmt Hinweise etwaiger Unfallzeugen unter Tel. 07542/9371-0 entgegen.

Meckenbeuren

Unaufmerksam im Straßenverkehr

Ein unachtsames Wendemanöver hatte am Montagabend in der Hauptstraße einen Verkehrsunfall zur Folge. Ein 41 Jahre alter Mercedes-Fahrer war auf der B 30 aus Richtung Kehlen kommend unterwegs und nutzte den Einmündungsbereich des Jasminwegs um seinen Wagen zu wenden. Dabei übersah er den nachfolgenden 21 Jahre alten BMW-Fahrer, der die Situation offenbar ebenfalls nicht richtig einschätzte und hinten in die Seite des Mercedes fuhr. Insgesamt entstand bei dem Zusammenstoß Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Salem

Diebstahl aus Fitnessstudio

Wie jetzt beim Polizeiposten Salem bekannt wurde, hat ein Unbekannter mehrere Hantelstangen und diverse Hantelscheiben mit einem Gesamtgewicht von rund 200 kg aus einem Fitnessstudio in der Abt-Thomas-Straße in Mimmenhausen gestohlen. Die Tat soll sich bereits in den Tagen oder gar Wochen vor dem 15.2.26 ereignet haben. Die Ermittler schließen nicht aus, dass der mutmaßlich kräftige Dieb während der Öffnungszeiten die Tür manipuliert haben dürfte, um später unerkannt erneut ins Studio zu gelangen. Die Beamten haben die Ermittlungen zum Diebstahl aufgenommen und erhoffen sich von etwaigen Zeugen unter Tel. 07553/8269-0 sachdienliche Hinweise zur Tat und dem Täter.

Meersburg

Fahrzeug zerkratzt

Ein unbekannter Randalierer hat am Sonntag einen Pkw zerkratzt, der im Zeitraum zwischen 9 und 14 Uhr auf einem Parkplatz in der Kronenstraße abgestellt war. Dabei richtete der Unbekannte einen Sachschaden von etwa 1.000 Euro an. Personen, die Zeugen der offenbar mutwilligen Tat wurden oder sachdienliche Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07532/4344-3 beim Polizeiposten Meersburg zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell