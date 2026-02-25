Polizeipräsidium Ravensburg

Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Kriminalpolizei ermittelt nach Übergriffen in Innenstadt

Nach Übergriffen am Montagabend im Bereich der Marktstraße und der Bachstraße ermittelt die Kriminalpolizei. Nach bisherigen Erkenntnissen sollen Unbekannte kurz vor 19 Uhr in der Markstraße von einem stark alkoholisierten 70-Jährigen Bargeld gefordert und diesen gestoßen haben, wobei sich der 70-Jährige leicht verletzte. Gegen 22 Uhr soll eine vierköpfige Personengruppe in der Bachstraße einen 25-Jährigen bedroht haben und hatte es dabei offensichtlich auf Bargeld abgesehen. Davor sollen die Unbekannten bereits von einem weiteren Passanten ebenfalls Bargeld gefordert haben. Die Krimanalpolizei bittet Personen, die Hinweise auf die Unbekannten geben können, oder die die Taten möglicherweise beobachtet haben, sich unter Tel. 0751/803-3333 zu melden.

Ravensburg

Verkehrskontrollen

Bei Verkehrskontrollen im Ravensburger Stadtgebiet haben Beamte des örtlichen Polizeireviers in der Nacht auf Mittwoch zwei berauschte Autofahrer gestoppt. Einen 44-Jährigen stoppten die Polizisten gegen 0 Uhr und nahmen bei ihm deutlichen Alkoholgeruch wahr. Ein Alkoholvortest erhärtete den Verdacht und ergab weit über 1,1 Promille. Für den 44-Jährigen folgte eine Blutentnahme in einem Krankenhaus. Seinen Führerschein musste er vor Ort abgeben. Auf den Mann kommt nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zu. Nur rund eine halbe Stunde später, gegen 0.30 Uhr, stoppte eine weitere Polizeistreife einen 21 Jahre alten Autofahrer, der Anzeichen auf den Konsum von Betäubungsmitteln zeigte. Auch hier erhärtete ein Drogenvortest den Verdacht und schlug positiv auf Kokain an. Auch für den 21-Jährigen folgte die Entnahme einer Blutprobe. Sollte sich der Verdacht der Drogenbeeinflussung bei der Auswertung der Blutprobe bestätigen, kommen auf den jungen Mann ein Bußgeld von mehreren hundert Euro sowie ein mehrmonatiges Fahrverbot zu.

Kißlegg

Fahrer eines Kleinlasters unbelehrbar - Trotz Führerscheinsperre unterwegs

Trotz bestehender Führerscheinsperre hat sich ein 38-Jähriger am Dienstagvormittag auf der A 96 zwischen den Anschlussstellen Leutkirch-Süd und Kißlegg hinter das Steuer seines Kleinlasters gesetzt. Beamte der Verkehrspolizei Kißlegg hatten den Mann gestoppt und beim Abgleich mit den polizeilichen Systemen bemerkt, dass gegen ihn aufgrund vorhergehender Verkehrsdelikte eine aktuelle Führerscheinsperre vorliegt. Auch fanden die Beamten heraus, dass der Mann bereits am Vortag an anderer Stelle mit seinem Kleinlaster unterwegs gewesen und dort ebenfalls in eine Polizeikontrolle geraten war. Auf den 38-Jährigen kommt somit innerhalb von zwei Tagen die zweite Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu. Seine Fahrt durfte er selbstverständlich nicht fortsetzen.

Wangen im Allgäu

In Kiosk an Minigolfplatz eingebrochen

Unbekannte sind zwischen Montagabend und Dienstagmittag in den Kiosk an einem Minigolfplatz im Scherrichmühlweg eingebrochen. Die Täter brachen die Fensterläden an dem Kiosk auf und stahlen die Trinkgeldkasse, in der sich zur Tatzeit jedoch lediglich wenige Euro befunden haben dürften. Das Polizeirevier Wangen im Allgäu ermittelt wegen des Einbruchs und bittet Personen, die im Zusammenhang mit der Tat möglicherweise verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter Tel. 07522/984-0 zu melden.

Isny im Allgäu

Fenster an Gaststätte eingeworfen

An einer Gaststätte in der Wassertorstraße hat ein Unbekannter am Montagabend, vermutlich gegen 22.30 Uhr, eine Fensterscheibe mit einem größeren Stein eingeworfen. Durch die Tat dürfte Sachschaden von mehreren hundert Euro entstanden sein. Der Polizeiposten Isny hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung eingeleitet und nimmt Hinweise zu der mutwilligen Beschädigung und dem bislang unbekannten Täter unter Tel. 07562/97655-0 entgegen. Einer ersten Zeugenangabe zufolge könnte ein etwa 175 cm großer Mann für die Tat in Betracht kommen, der offenbar in Richtung Wassertor davonlief. Er wird als schlank beschrieben und dürfte mit einer Kapuzenjacke bekleidet gewesen sein.

Bad Wurzach

Geparkten Pkw gestreift - Unfallflucht

Auf rund 1.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den ein Unbekannter am Dienstag in der Mühltorstraße an einem geparkten Audi hinterlassen hat. Zwischen 7.30 Uhr und 13 Uhr streifte der Unfallverursacher auf dem Parkplatz Amtshaus den geparkten Wagen auf der Fahrerseite und fuhr anschließend davon, ohne sich unverzüglich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der Polizeiposten Bad Wurzach ermittelt wegen des unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle und bittet Personen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise auf den Verursacher geben können, sich unter Tel. 07564/2013 zu melden.

Leutkirch im Allgäu

Unbekannte wollen über Dach in Lebensmitteldiscounter einsteigen

Offensichtlich über das Dach wollten sich Unbekannte in den vergangenen Tagen Zugang zu den Büroräumlichkeiten in einem Lebensmitteldiscounter in der Künkelinstraße verschaffen. Die Täter schoben nach bisherigen Erkenntnissen mehrere Dachziegel zur Seite und erhofften sich so, im Bereich des Büros in das Gebäude zu gelangen, was jedoch aufgrund der baulichen Gegebenheiten misslang. Die Täter mussten unverrichteter Dinge flüchten. Personen, die in den vergangenen Tagen rund um das Geschäft entsprechend verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07561/8488-0 auf dem Polizeirevier Leutkirch zu melden. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen versuchten Einbruchs eingeleitet.

Leutkirch im Allgäu

Kleinkind im Fußraum befördert - Bußgeld

Im Fußraum des Beifahrersitzes hat am Dienstagvormittag ein 22 Jahre alter Autofahrer ein Kleinkind befördert und muss nun mit einem Bußgeld rechnen. Beamte des Polizeireviers Leutkirch hatten den Mann zu einer Verkehrskontrolle gestoppt und dabei festgestellt, dass das Kleinkind ohne jegliche Sicherung in dem Pkw saß. Die Polizisten führten ein eindringliches Gespräch mit dem Fahrzeuglenker, der sich immerhin einsichtig zeigte. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt, zudem zeigten ihn die Beamten bei der Bußgeldstelle an.

