Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsteilnehmer meldet auffälligen Sattelzug auf der BAB 7 - Fahrer alkoholisiert

Hildesheim (ots)

BAB 7/ Hildesheim (dre) - Am 24.02.2026, gegen 22:30 Uhr, meldete ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer der Polizei einen in Schlangenlinien fahrenden Sattelzug auf der BAB 7, Höhe Hildesheim, in Fahrtrichtung Kassel.

Im Rahmen der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte das betreffende Fahrzeuggespann durch Beamte der Autobahnpolizei Hildesheim zwischen der Anschlussstelle Rhüden und der T+R Harz West festgestellt und anschließend kontrolliert werden. Bei der Überprüfung des Fahrzeugführers ergaben sich Hinweise auf eine alkoholbedingte Beeinflussung. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,55 Promille.

Dem 28-jährigen Fahrzeugführer wurde daraufhin in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Zudem wurde eine Sicherheitsleistung erhoben, der Führerschein beschlagnahmt und die Weiterfahrt untersagt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Autobahnpolizei

Telefon: 05121/939-225
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

