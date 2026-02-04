Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Glätteunfall auf der Landstraße 2049
Deuna (ots)
Am Dienstagabend kam es auf der Landstraße 2049, zwischen Deuna und Rüdigershagen, zu einem Verkehrsunfall. Ein Autofahrer befuhr die besagte Landstraße aus Richtung Deuna kommend. An einem Kreisverkehr geriet dann das Fahrzeug aufgrund von Schneeglätte ins Rutschen und kollidierte mit einer Kurventafel. Es entstand unfallbedingter Sachschaden. Personen blieben unverletzt.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell