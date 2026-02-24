Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Holle - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

HOLLE (lud)

Am 24.02.2026, in der Zeit von 12:50 Uhr bis ca. 14:00 Uhr, kam es auf dem Parkplatz einer örtlichen Zahnarztpraxis in der Bertholdstraße 22 in 31188 Holle zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Polizei Bad Salzdetfurth bittet in diesem Zusammenhang um mögliche Zeugenhinweise.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand stieß ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug vermutlich beim Ein- oder Ausparken mit dem auf dem Parkplatz ordnungsgemäß geparkten VW Polo der Geschädigten zusammen. An dem VW Polo entstand Sachschaden von etwa 200 Euro.

Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben oder Hinweise zum verursachenden Fahrzeug geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Bad Salzdetfurth unter der Telefonnummer 05063/901-0 in Verbindung zu setzen.

