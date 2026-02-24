PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Trickdiebin entwendet Seniorin ein Armband

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Nachdem eine 85-jährige Frau am letzten Samstag (21.02.2026) in der Nordstadt auf offener Straße von einer Trickdiebin bestohlen wurde, erstattete sie gestern Anzeige. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach möglichen Zeugen des Vorfalls.

Bisherigen Informationen zufolge soll die Seniorin zunächst aus einem Auto angesprochen worden sein, als sie gegen 13:30 Uhr zu Fuß in der Justus-Jonas-Straße unterwegs gewesen sei. Anschließend sei eine Frau aus dem Fahrzeug gestiegen, habe die ältere Dame in ein Gespräch verwickelt und ihr dabei Schmuck zum Kauf angeboten. Dabei soll die Unbekannte die Seniorin auch angefasst haben.

Einen Kauf des Schmucks habe die 85-Jährige jedoch abgelehnt, worauf die Unbekannte wieder in den Pkw gestiegen sei, der sich anschließend in unbekannte Richtung entfernt habe. Erst später sei der Seniorin das Fehlen eines zuvor von ihr getragenen Goldarmbandes aufgefallen.

Zu dem Auto ist lediglich bekannt, dass es sich um einen dunklen Pkw mit Fließheck gehandelt haben soll. Am Steuer habe ein Mann gesessen, zu dem keine weiteren Informationen vorliegen. Die Frau wurde wie folgt beschrieben:

   - ca. 30 Jahre alt
   - ca. 165 cm groß
   - schlank
   - sprach Deutsch mit einem nicht näher bekannten Akzent
   - soll ein "südländisches" Erscheinungsbild haben

Zeugen, die Hinweise zu dem Fahrzeug und/oder den Insassen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05121/939-115 bei der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Jan Paul Makowski
Telefon: 05121-939104
E-Mail: pressestelle@pi-hi.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

