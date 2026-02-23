Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht -Zeugenaufruf-

Hildesheim (ots)

BOCKENEM (hep): Am 21.02.2026, zwischen 15:30 Uhr und 16:30 Uhr, kam es im Steinmetzweg zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach derzeitigem Ermittlungsstand stieß ein bislang unbekannter Verursacher mit seinem Fahrzeug gegen einen in Höhe Volkersheimer Stieg geparkten dunklen Pkw VW Touran. Durch den Zusammenstoß entstand ein Sachschaden am VW Touran von etwa 1000 Euro. Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben oder Hinweise zum verursachenden Fahrzeug oder Verursacher geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Bad Salzdetfurth unter der Telefonnummer 05063/901-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell