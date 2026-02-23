PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht

Hildesheim (ots)

Lamspringe/Evensen (hop): Am 16.02.2026, gegen 16:00 Uhr, stellte der 35-jährige Geschädigte seinen Pkw Golf in der Straße "Oben Am Dorfe" am rechten Fahrbahnrand in Evensen ab. Am 17.02.2026, gegen 13:30 Uhr, stellte er einen Schaden an der linken hinteren Seite seines Fahrzeuges fest. Verursacht wurde der Schaden beim Vorbeifahren oder beim Ein-oder Ausparken möglicherweise durch ein orangefarbendes Fahrzeug. Bei dem Unfallort handelt es sich um eine enge Stichstraße, bei der am Ende ein Wendemanöver erforderlich ist. Der Unfallverursacher hatte seine Fahrt fortgesetzt, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten sich beim Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth

Telefon: 05063 / 901-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

