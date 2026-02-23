PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf nach Körperverletzung in der RB79

Hildesheim (ots)

Am Samstag, den 21.02.2026, kam es gegen in der Regionalbahn 79 von Hildesheim in Richtung Bodenburg zwischen 22:37 Uhr (Abfahrtszeit Hildesheim) und 22:45 Uhr (Ankunft Haltestelle Wesseln) zu einer Körperverletzung.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll ein 29-jähriger, mutmaßlich alkoholisierter Fahrgast einen bislang unbekannten männlichen Geschädigten angegriffen haben. Der Tatverdächtige soll das Opfer gewürgt und zu Boden gedrückt haben.

Die Personalien des Tatverdächtigen stehen fest. Das Opfer ist bislang jedoch nicht bekannt.

Die Polizei bittet insbesondere den geschädigten Mann, sich dringend zu melden. Ebenso werden Zeuginnen und Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zum Opfer geben können, gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth

Telefon: 05063 / 901-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Alle Meldungen Alle
  • 23.02.2026 – 03:17

    POL-HI: Verkehrsunfall-Flucht B1 / Groß Escherde - Zeugenaufruf

    Hildesheim (ots) - Nordstemmen GT Groß Escherde - (jel) Am 22.02.2026 kam es an der Bundesstraße 1 im Bereich Groß Escherde / Hotel Gasthof Nobiskrug zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einer Lichtzeichenanlage. Der Unfall wurde der Polizei gegen 17:50 Uhr gemeldet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam ein silberfarbener Mercedes Benz älteren Modells aus Richtung Hildesheim gefahren und beabsichtigte nach ...

    mehr
  • 22.02.2026 – 17:14

    POL-HI: Einbruch in ein Einfamilienhaus in Harsum

    Hildesheim (ots) - Harsum - (rog) Am 21.02.2026, zwischen 17:30 Uhr und 20:30 Uhr, kam es in Harsum in der Straße Zum Auenwald zu einem Einbruchdiebstahl. Bislang unbekannte Täter nutzten die Abwesenheit der Hauseigentümer aus und verschafften sich durch Aufhebeln der Terrassentür Zutritt zum Einfamilienhaus. Bisherigen Erkenntnissen zufolge wurde das Haus nach Wertgegenständen durchwühlt. Zum jetzigen Zeitpunkt ...

    mehr
  • 22.02.2026 – 15:52

    POL-HI: Diverse Außenspiegel von Fahrzeugen in Harsum beschädigt - Zeugenaufruf

    Hildesheim (ots) - Harsum - (rog) Am 22.02.2026 kam es in der Hardessemstraße zu mehreren Sachbeschädigungen an Fahrzeugen. Ein bislang unbekannter Täter beschädigte im Zeitraum zwischen 01:00 Uhr und 10:00 Uhr an drei Pkw den linken Außenspiegel. Dabei wurden die Außenspiegel gezielt durch Schläge oder Tritte beschädigt. Alle Fahrzeuge standen geparkt am ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren