Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf nach Körperverletzung in der RB79

Hildesheim (ots)

Am Samstag, den 21.02.2026, kam es gegen in der Regionalbahn 79 von Hildesheim in Richtung Bodenburg zwischen 22:37 Uhr (Abfahrtszeit Hildesheim) und 22:45 Uhr (Ankunft Haltestelle Wesseln) zu einer Körperverletzung.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll ein 29-jähriger, mutmaßlich alkoholisierter Fahrgast einen bislang unbekannten männlichen Geschädigten angegriffen haben. Der Tatverdächtige soll das Opfer gewürgt und zu Boden gedrückt haben.

Die Personalien des Tatverdächtigen stehen fest. Das Opfer ist bislang jedoch nicht bekannt.

Die Polizei bittet insbesondere den geschädigten Mann, sich dringend zu melden. Ebenso werden Zeuginnen und Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zum Opfer geben können, gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell