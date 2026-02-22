Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruch in ein Einfamilienhaus in Harsum

Hildesheim (ots)

Harsum - (rog) Am 21.02.2026, zwischen 17:30 Uhr und 20:30 Uhr, kam es in Harsum in der Straße Zum Auenwald zu einem Einbruchdiebstahl.

Bislang unbekannte Täter nutzten die Abwesenheit der Hauseigentümer aus und verschafften sich durch Aufhebeln der Terrassentür Zutritt zum Einfamilienhaus. Bisherigen Erkenntnissen zufolge wurde das Haus nach Wertgegenständen durchwühlt. Zum jetzigen Zeitpunkt kann über das erlangte Diebesgut noch keine Auskunft getätigt werden. Die Polizei Sarstedt hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, welche im besagten Tatzeitraum oder an den Vortagen verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der unmittelbaren Umgebung wahrgenommen haben, werden gebeten sich bei der Polizei Sarstedt zu melden. Tel.: 05066 985 0.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell