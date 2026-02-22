PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Fahrzeug entzieht sich Verkehrskontrolle - Polizei sucht Zeugen

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM (rie). In der Nacht zum 21.02.2026 entzog sich gegen 01:00 Uhr die fahrzeugführende Person eines silbernen BMW (Limousine) im Stadtgebiet Hildesheim einer polizeilichen Verkehrskontrolle.

Eine Funkstreifenwagenbesatzung beabsichtigte, das Fahrzeug aufgrund seiner auffälligen Fahrweise zu kontrollieren. Trotz deutlicher Anhaltesignale unter Nutzung von Blaulicht und Martinshorn setzte die Person am Steuer die Fahrt fort und beschleunigte mehrfach, um sich der Kontrolle zu entziehen.

Während der Fahrt wurden mehrere Kreuzungsbereiche trotz Rotlicht befahren und die zulässige Höchstgeschwindigkeit erheblich überschritten. Hierdurch bestand eine Gefahr für andere Verkehrsteilnehmende.

Die Fahrt führte über folgende Straßen:

Alfelder Straße, Dammstraße, Schuhstraße, Goslarsche Landstraße, Immengarten, Annenstraße

Die Polizei hat Ermittlungen wegen mehrerer Straßenverkehrsdelikte aufgenommen.

Zeugen, insbesondere Verkehrsteilnehmende, die durch die Fahrweise konkret gefährdet wurden oder Angaben zur Identität der fahrzeugführenden Person machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Hildesheim in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim

Telefon: 05121/ 939-115
Fax: 05121/939-250
E-Mail: einsatzkoordination@pi-hi.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

  • 21.02.2026 – 17:30

    POL-HI: Nachtrag zur Verkehrsunfallflucht auf der L 490 in Bad Salzdetfurth

    Hildesheim (ots) - BAD SALZDETFURTH / L 490 (lud) Die Verkehrsunfallflucht zur Pressemeldung vom 21.02.2026, um 08:00 Uhr, unter dem Link https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57621/6221084 konnte aufgeklärt werden. Der beteiligte Fahrzugführer meldete sich aufgrund des Zeugenaufrufs selbstständig bei der Polizei Bad Salzdetfurth. Somit wird der veröffentlichte ...

  • 21.02.2026 – 14:00

    POL-HI: Polizei Bad Salzdetfurth beendet Trunkenheitsfahrt

    Hildesheim (ots) - SCHELLERTEN / OTTBERGEN (lud) Am 21.02.2026, gegen 00:20 Uhr, fiel einer Funkstreifenwagenbesatzung der Polizei Bad Salzdetfurth eine Autofahrerin in der Hauptstraße der Ortschaft Ottbergen auf, welche in auffälligen Schlangenlinien fuhr. Im Rahmen einer anschließend durchgeführten Verkehrskontrolle und Überprüfung der Fahrtüchtigkeit wurde bei der 52-Jährigen aus der Gemeinde Söhlde eine ...

