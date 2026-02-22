Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Fahrzeug entzieht sich Verkehrskontrolle - Polizei sucht Zeugen

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM (rie). In der Nacht zum 21.02.2026 entzog sich gegen 01:00 Uhr die fahrzeugführende Person eines silbernen BMW (Limousine) im Stadtgebiet Hildesheim einer polizeilichen Verkehrskontrolle.

Eine Funkstreifenwagenbesatzung beabsichtigte, das Fahrzeug aufgrund seiner auffälligen Fahrweise zu kontrollieren. Trotz deutlicher Anhaltesignale unter Nutzung von Blaulicht und Martinshorn setzte die Person am Steuer die Fahrt fort und beschleunigte mehrfach, um sich der Kontrolle zu entziehen.

Während der Fahrt wurden mehrere Kreuzungsbereiche trotz Rotlicht befahren und die zulässige Höchstgeschwindigkeit erheblich überschritten. Hierdurch bestand eine Gefahr für andere Verkehrsteilnehmende.

Die Fahrt führte über folgende Straßen:

Alfelder Straße, Dammstraße, Schuhstraße, Goslarsche Landstraße, Immengarten, Annenstraße

Die Polizei hat Ermittlungen wegen mehrerer Straßenverkehrsdelikte aufgenommen.

Zeugen, insbesondere Verkehrsteilnehmende, die durch die Fahrweise konkret gefährdet wurden oder Angaben zur Identität der fahrzeugführenden Person machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Hildesheim in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell