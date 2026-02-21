Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Polizei Bad Salzdetfurth beendet Trunkenheitsfahrt

Hildesheim (ots)

SCHELLERTEN / OTTBERGEN (lud)

Am 21.02.2026, gegen 00:20 Uhr, fiel einer Funkstreifenwagenbesatzung der Polizei Bad Salzdetfurth eine Autofahrerin in der Hauptstraße der Ortschaft Ottbergen auf, welche in auffälligen Schlangenlinien fuhr.

Im Rahmen einer anschließend durchgeführten Verkehrskontrolle und Überprüfung der Fahrtüchtigkeit wurde bei der 52-Jährigen aus der Gemeinde Söhlde eine Alkoholbeeinflussung festgestellt. Ein Atemalkoholtest, welcher 1,33 Promille ergab, bestätigte den Verdacht vor Ort.

Zum Nachweis der Alkoholbeeinflussung wurde die Söhlderin in ein Hildesheimer Krankenhaus verbracht, wo ihr durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen wurde. Darüber hinaus wurde ihr Führerschein sichergestellt.

Gegen die Fahrzeugführerin wird nun gem. § 316 StGB (Trunkenheit im Verkehr) strafrechtlich ermittelt. Ihre Fahrt durfte sie nicht fortsetzen.

