Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: In Schlangenlinien über die Autobahn

Hildesheim (ots)

BAB 7 / Holle (fau) Am heutigen Morgen gegen 02:25 Uhr fiel einer Funkstreifenwagenbesatzung der Autobahnpolizei Hildesheim ein LKW auf der Autobahn auf, welcher in starken Schlangenlinien über alle 3 Fahrstreifen fuhr. Bei der folgenden Kontrolle auf einem Parkplatz bestätigte sich der Verdacht relativ schnell. Der 31-jährige Fahrzeugführer war nicht mehr Geh- und Stehfähig, geschweige denn konnte er vor Ort einen Atemalkoholtest abgeben. Es folgte eine Blutentnahme, die Sicherstellung des Führerscheins und die Erhebung einer Sicherheitsleistung. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

