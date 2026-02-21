PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: In Schlangenlinien über die Autobahn

Hildesheim (ots)

BAB 7 / Holle (fau) Am heutigen Morgen gegen 02:25 Uhr fiel einer Funkstreifenwagenbesatzung der Autobahnpolizei Hildesheim ein LKW auf der Autobahn auf, welcher in starken Schlangenlinien über alle 3 Fahrstreifen fuhr. Bei der folgenden Kontrolle auf einem Parkplatz bestätigte sich der Verdacht relativ schnell. Der 31-jährige Fahrzeugführer war nicht mehr Geh- und Stehfähig, geschweige denn konnte er vor Ort einen Atemalkoholtest abgeben. Es folgte eine Blutentnahme, die Sicherstellung des Führerscheins und die Erhebung einer Sicherheitsleistung. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Autobahnpolizei

Telefon: 05121/939-225
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren