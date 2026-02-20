PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-HI: Einbruch in Garage in Eime - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

(see)In dem Tatzeitraum von Donnerstag, dem 19.02.2026, 23:00 Uhr, bis Freitag, 20.02.2026, 07:00 Uhr, kam es in der Straße Am Ahornring in Eime zu einem Einbruchdiebstahl in eine Garage. Der bislang unbekannte Täter verschaffte sich durch Aufhebeln der Garagentür Zugang zu der Garage. Nach bisherigem Stand wurden keine Gegenstände entwendet. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich telefonisch unter der 05068-93380 mit der Polizei Elze in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Elze

Telefon: 05068 / 9338-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

