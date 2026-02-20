Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Unbekannte beschädigen Skulpturen im Bereich Moritzberg - Polizei sucht Zeugen

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Nach Beschädigungen von zwei Skulpturen ermittelt die Polizei wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung und bittet um mögliche Zeugenhinweise.

Betroffen ist zum einen die Skulptur von Oskar Schindler in der Alfelder Straße und zum anderen eine Skulptur von Ludwig Windthorst, die in der Königstraße Ecke Bergsteinweg steht.

Unbekannte haben mutmaßlich zwischen dem 01. und dem 09. Februar an beiden Statuen die Köpfe mutwillig beschädigt. Der entstandene Schaden wird auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag geschätzt.

Zeugen, die im Zusammenhang mit den Taten etwas beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05121/939-115 zu melden.

