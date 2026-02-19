PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Gemeinsame Pressemeldung von Staatsanwaltschaft und Polizei - Ermittler heben im Landkreis Hildesheim Aufzuchtanlage mit Hunderten Cannabispflanzen aus

Hildesheim (ots)

LAMSPRINGE - (jpm) Staatsanwaltschaft und Polizei ermitteln seit Ende Januar dieses Jahres wegen Verstoßes gegen das Konsumcannabisgesetz gegen einen 51-Jährigen aus der Region Hannover. Der Mann steht im Verdacht, in einem Haus im Lamspringer Ortsteil Neuhof eine Cannabis-Aufzuchtanlage betrieben zu haben.

Der Einstieg in das Verfahren beruht auf Zeugenhinweisen. Polizeiliche Ermittlungen erhärteten den Verdacht anschließend so weit, dass die Staatsanwaltschaft Hildesheim einen Durchsuchungsbeschluss für das zur Rede stehende Objekt in Neuhof beantragte.

Dieser wurde am heutigen Donnerstagmorgen (19.02.2026) vollstreckt. Dabei stießen die Ermittler auf eine komplett ausgestattete Indoor-Anlage mit ca. 700 Cannabispflanzen, die im weiteren Verlauf beschlagnahmt wurden.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Eventuelle Presseanfragen sind ausschließlich an die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Hildesheim zu richten.

Rückfragen bitte an:

Staatsanwaltschaft Hildesheim
Pressestelle

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

