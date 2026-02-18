POL-HI: Einbruch in Einfamilienhaus
Hildesheim (ots)
Ahrbergen, Schwanenring (kb). Am 18.02.2026, zwischen 15:30 Uhr und 18:15 Uhr, kam es zu einem Einbruchdiebstahl in ein Einfamilienhaus. Unbekannte Täter nutzen die Abwesenheit der Bewohner aus und hebeln eine Terrassentür auf. Aus dem Haus wurde diverser Schmuck entwendet. Die Schadenshöhe steht bislang nicht fest. Die Polizei Sarstedt bittet Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen geben können, sich unter der Telefonnummer 0506679850 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Sarstedt
Telefon: 05066 / 985-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/
Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell