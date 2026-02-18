Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Rentnerin durch falschen Handwerker bestohlen

Hildesheim (ots)

Sarstedt - (jb) Am 18.02.2026, gg. 09:15 Uhr klingelte eine männliche Person bei einer Rentnerin in der Uhlandstraße. Der Mann gab sich als Handwerker aus und behauptete, dass im Nachbarhaus die Wasserleitung defekt sei. Er müsse nun nachschauen, ob bei der Dame in der Wohnung braunes Wasser aus der Leitung kommt. Die Dame ließ die Person in ihre Wohnung und kontrollierte mit ihm die Wasserhähne im Badezimmer. Währenddessen kam vermutliche eine zweite Person in die Wohnung. Diese schlich sich in das Schlafzimmer und das Wohnzimmer, durchsuchte diese Räume und entwendete Schmuck im Wert von ca. 1500 Euro. Der Täter soll ca. 35 Jahre alt gewesen sein, ca. 170 cm groß, normale Statur, dunkle kurze Haare, rundliches Gesicht, bekleidet mit dunkler Hose und Jacke. Er soll ein Klemmbrett mitgeführt haben. Zeugen, die entsprechende Hinweise zu der Person geben können, werden gebeten, die Polizei Sarstedt zu kontaktieren. Tel.: 05066/9850

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell