POL-HI: Gemeinsame Pressemeldung von Staatsanwaltschaft und Polizei - Festnahme eines Tatverdächtigen nach Wohnungseinbruch

HILDESHEIM - (jpm) Beamte der Polizei Hildesheim haben am späten Sonntagabend (15.02.2026) gegen 23:30 Uhr im Stadtgebiet einen mutmaßlichen Wohnungseinbrecher nach vorheriger Verfolgung festgenommen.

Den bisherigen Ermittlungen zufolge wurden der Polizei am Sonntagabend in kurzer zeitlicher Abfolge drei Wohnungseinbrüche in der Oststadt gemeldet. Alle drei Tatorte befinden sich in unmittelbarer Nähe zueinander. Einer davon in der Einumer Straße. Hier wurde ein Täter gegen 20:40 Uhr von einem Bewohner in dessen Wohnung auf frischer Tat angetroffen und ergriff anschließend die Flucht.

Im Zuge erster Ermittlungen nach Bekanntwerden der Tat ergab sich anhand einer Beschreibung sowie der Auswertung von Aufnahmen einer Überwachungskamera ein Tatverdacht gegen einen 32-jährigen Hildesheimer. Hierbei erkannte einer der eingesetzten Beamten den Mann auf dem Video.

Die Staatsanwaltschaft ordnete daraufhin eine Wohnungsdurchsuchung bei dem Tatverdächtigen an. Als die Einsatzkräfte anschließend vor dessen Haus ankamen, versuchte dieser, wegzulaufen. Er wurde allerdings nach einer Verfolgung eingeholt und vorläufig festgenommen. In seiner Wohnung wurden Beweismittel sichergestellt.

Die bis dahin vorliegenden Ermittlungsergebnisse wurden am Montag von der Staatsanwaltschaft intensiv im Hinblick auf die Stellung eines Untersuchungshaftantrages geprüft. Bezüglich des Einbruchs in der Einumer Straße liegt ein dringender Tatverdacht gegen den 32-Jährigen vor. Jedoch wurde mangels Haftgründen, insbesondere weil der Tatverdächtige über einen festen Wohnsitz verfügt, seine Entlassung angeordnet.

Die weiteren Ermittlungen dauern hingegen an. Der Beschuldigte macht bislang von seinem Schweigerecht Gebrauch.

Medienanfragen werden ausschließlich durch die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Hildesheim beantwortet.

