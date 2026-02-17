PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Gemeinsame Pressemeldung von Staatsanwaltschaft und Polizei - Festnahme eines Tatverdächtigen nach Wohnungseinbruch

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Beamte der Polizei Hildesheim haben am späten Sonntagabend (15.02.2026) gegen 23:30 Uhr im Stadtgebiet einen mutmaßlichen Wohnungseinbrecher nach vorheriger Verfolgung festgenommen.

Den bisherigen Ermittlungen zufolge wurden der Polizei am Sonntagabend in kurzer zeitlicher Abfolge drei Wohnungseinbrüche in der Oststadt gemeldet. Alle drei Tatorte befinden sich in unmittelbarer Nähe zueinander. Einer davon in der Einumer Straße. Hier wurde ein Täter gegen 20:40 Uhr von einem Bewohner in dessen Wohnung auf frischer Tat angetroffen und ergriff anschließend die Flucht.

Im Zuge erster Ermittlungen nach Bekanntwerden der Tat ergab sich anhand einer Beschreibung sowie der Auswertung von Aufnahmen einer Überwachungskamera ein Tatverdacht gegen einen 32-jährigen Hildesheimer. Hierbei erkannte einer der eingesetzten Beamten den Mann auf dem Video.

Die Staatsanwaltschaft ordnete daraufhin eine Wohnungsdurchsuchung bei dem Tatverdächtigen an. Als die Einsatzkräfte anschließend vor dessen Haus ankamen, versuchte dieser, wegzulaufen. Er wurde allerdings nach einer Verfolgung eingeholt und vorläufig festgenommen. In seiner Wohnung wurden Beweismittel sichergestellt.

Die bis dahin vorliegenden Ermittlungsergebnisse wurden am Montag von der Staatsanwaltschaft intensiv im Hinblick auf die Stellung eines Untersuchungshaftantrages geprüft. Bezüglich des Einbruchs in der Einumer Straße liegt ein dringender Tatverdacht gegen den 32-Jährigen vor. Jedoch wurde mangels Haftgründen, insbesondere weil der Tatverdächtige über einen festen Wohnsitz verfügt, seine Entlassung angeordnet.

Die weiteren Ermittlungen dauern hingegen an. Der Beschuldigte macht bislang von seinem Schweigerecht Gebrauch.

Medienanfragen werden ausschließlich durch die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Hildesheim beantwortet.

Rückfragen bitte an:

Staatsanwaltschaft Hildesheim
Pressestelle

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Alle Meldungen Alle
  • 17.02.2026 – 08:27

    POL-HI: Verkehrsunfall in Alfeld mit schwerverletztem Fußgänger

    Hildesheim (ots) - Alfeld (neu) - Am 16.02.2026, um 16:20 Uhr, kam es an der Kreuzung Kaiser-Wilhelm-Str. / Hildesheimer Str. zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Zum o.a. Zeitpunkt befuhr eine 51-Jährige aus Bad Gandersheim die Kaiser-Wilhelm-Str. und bog an der Kreuzung, als die Ampel für sie grün zeigte, nach links in die Hildesheimer Str. ein. Sie beachtete jedoch nicht, dass auch der querende ...

    mehr
  • 16.02.2026 – 10:58

    POL-HI: Einbruch in Himmelsthür - Polizei sucht Zeugen

    Hildesheim (ots) - HILDESHEIM - Vermutlich zwei Einbrecher drangen am Samstagabend (14.02.2026) gegen 20:00 Uhr gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Bernhard-Uhde-Straße ein und durchsuchten dieses nach Diebesgut. Hierbei wurden sie gestört und ergriffen die Flucht. Die Hildesheimer Polizei ermittelt in diesem Zusammenhang und sucht nach Zeugen. Vorliegenden Erkenntnissen zufolge wurde der Einbruch von Nachbarn ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren