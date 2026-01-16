Polizeiinspektion Rockenhausen

POL-PIROK: Verdacht auf Drogen am Steuer

Rockenhausen (Donnersbergkreis) (ots)

Am frühen Donnerstagnachmittag wurden bei einem 35-jährigen Autofahrer aus dem Donnersbergkreis im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle in der Luitpoldstraße typische Auffälligkeiten eines akuten Drogenkonsums festgestellt. Die Durchführung eines Drogentests wurde verweigert. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Der Fahrzeugschlüssel sowie der Fahrzeugschein wurden präventiv sichergestellt. Nach den ersten Ermittlungen dürfte der Mann einen Führerschein besitzen, führte diesen allerdings nicht mit.

Gegen den Autofahrer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Sollte die Blutprobe den Verdacht erhärten, muss er mit einem Bußgeld von mindestens fünfhundert Euro zuzüglich Verfahrenskosten, einem Monat Fahrverbot sowie zwei Punkten im Verkehrszentralregister rechnen. Abhängig vom konsumierten Betäubungsmittel, wird zudem auch die Einleitung eines Strafverfahrens wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz erfolgen. Weiterhin wird die zuständige Fahrerlaubnisbehörde über den Vorfall in Kenntnis gesetzt, die eine Eignungsprüfung durchführt. |ank

