POL-HI: Kind bei Verkehrsunfall in Söhre leicht verletzt

Hildesheim (ots)

DIEKHOLZEN - (jpm) Ein sechsjähriger Junge wurde am Montagnachmittag (16.02.2026) in Söhre von einer 29-jährigen Autofahrerin erfasst und dadurch leicht verletzt.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge soll die Autofahrerin gegen 14:50 Uhr von der Hauptstraße nach links in die Straße Hinter dem Dorfe abgebogen sein und diese mit geringer Geschwindigkeit befahren haben, als das Kind die Fahrbahn von rechts kommend überquert habe. Hierbei sei es zu einem Zusammenstoß gekommen, in dessen Folge der Junge hingefallen sei. Der Rettungsdienst brachte ihn anschließend zur weiteren Abklärung in ein Hildesheimer Krankenhaus.

Gegen die Autofahrerin wurden Ermittlungen wegen des Verdachts auf fahrlässige Körperverletzung eingeleitet. Diese dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Jan Paul Makowski
Telefon: 05121-939104
E-Mail: pressestelle@pi-hi.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

