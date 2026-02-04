Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: B10/LD-Godramstein - Kontrolle Nachtfahrverbot

B10/LD-Godramstein (ots)

Drei LKW konnten heute Nacht (04.02.2026) in der Zeit zwischen 00.00 und 03.00 Uhr auf der B10 angetroffen und kontrolliert werden. Alle drei Fahrer waren Anlieger bzw. konnten eine Ausnahmegenehmigung vorweisen und waren somit berechtigt unterwegs.

