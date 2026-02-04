PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: B10/LD-Godramstein - Kontrolle Nachtfahrverbot

B10/LD-Godramstein (ots)

Drei LKW konnten heute Nacht (04.02.2026) in der Zeit zwischen 00.00 und 03.00 Uhr auf der B10 angetroffen und kontrolliert werden. Alle drei Fahrer waren Anlieger bzw. konnten eine Ausnahmegenehmigung vorweisen und waren somit berechtigt unterwegs.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben
Michael Baron

Telefon: 06323 9550
www.polizei.rlp.de/pd.landau

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

