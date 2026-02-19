Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Unbekannte überfallen Hausbewohner in Ochtersum

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Am Mittwoch (18.02.2026) ist ein Anwohner der Straße "In der Masch" in seinem Einfamilienhaus von zwei unbekannten Tätern überfallen und verletzt worden. Die Polizei ermittelt wegen schweren Raubes und sucht Zeugen.

Den bisherigen Ermittlungen zufolge sollen die vermummten Täter gegen 13:30 Uhr an der Tür des Opfers im mittleren Alter geklingelt haben. Nachdem der Bewohner die Tür geöffnet habe, sollen ihn die Unbekannten körperlich attackiert, überwältigt und gefesselt haben. Anschließend sollen sie das Haus durchwühlt und dabei Geld erbeutet haben.

Ein angekündigter Besucher entdeckte den noch immer gefesselten Bewohner gegen 13:55 Uhr und setzte einen Notruf ab.

Das Opfer wurde nach einer kurzen polizeilichen Befragung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Zum Gesundheitszustand liegen derzeit keine genauen Informationen vor.

Die Täter sollen ca. 30-40 Jahre alt, etwa 180-185 cm groß und von kräftiger Statur sein. Beide seien dunkel gekleidet gewesen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Hildesheim unter der Rufnummer 05121/939-115 zu melden. Anwohner, die über Kameras auf ihren Grundstücken verfügen, werden um Überprüfung gebeten, ob sich auf den Aufnahmen verdächtige Personen befinden. Hierbei spielt nicht nur der angegebene Tatzeitraum eine Rolle, sondern auch die Zeit vor und nach der Tat. Möglicherweise haben die Täter das Haus zuvor ausbaldowert.

