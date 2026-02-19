POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Elze
Hildesheim (ots)
(wol) - Im Zeitraum von Mittwoch, dem 18.02.2026, 16:30 bis Donnerstag, dem 19.02.2026, um 08:00 Uhr hat ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer zwei Elemente eines Stabmattenzaunes in der Rudolf-Diesel-Straße 1 in 31008 Elze beschädigt. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort ohne sich um eine Schadensregulierung bemühen. Das Polizeikommissariat Elze ermittelt in diesem Fall aufgrund einer Verkehrsunfallflucht. Zeugen, die Angaben zum Verursacher machen können, werden gebeten sich mit der Elzer Polizei (Tel.: 05068-93380) in Verbindung zu setzen.
