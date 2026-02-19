Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Diebstahl einer Geldbörse in Gronau (Leine) - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Gronau (Leine) - (schi) Am 19.02.2026 wurde einer 84-jährigen Frau aus Gronau während ihres Aufenthalts im Aldi-Markt Gronau (Leine), Bethelner Landstraße, das Portemonnaie aus ihrer Handtasche entwendet. Die Tat ereignete sich zwischen 10:30 Uhr und 11:00 Uhr. Der derzeit unbekannte Täter erbeutete Bargeld und diverse persönliche Papiere der Geschädigten.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang nochmal darauf hin, dass Wertgegenstände beim Einkauf stets körpernah getragen und keinesfalls unbeaufsichtigt im Einkaufswagen abgelegt werden sollten. Insbesondere wird empfohlen, Portemonnaies in verschlossenen Innentaschen der Jacke aufzubewahren. Handtaschen sollten stets geschlossen und möglichst vor dem Körper getragen werden. Zudem rät die Polizei, in belebten Geschäften aufmerksam zu sein, da Diebstähle häufig durch Ablenkungsmanöver, etwa Anrempeln oder gezielte Ansprache, vorbereitet werden.

Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Elze (Tel. 05068/93380) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell