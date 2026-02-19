PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Heinde - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

BAD SALZDETFURTH / HEINDE (lud)

Am 19.02.2026, in der Zeit von 14:50 Uhr bis ca. 16:00 Uhr, kam es in der Straße Am Seckelberg in Höhe der Hausnummer sechs in 31162 Bad Salzdetfurth OT Heinde zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Polizei Bad Salzdetfurth bittet in diesem Zusammenhang um mögliche Zeugenhinweise.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand stieß ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug vermutlich beim Vorbeifahren mit dem am Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkten Renault Koleos des Geschädigten zusammen. An dem Renault Koleos entstand Sachschaden von etwa 1500 Euro.

Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben oder Hinweise zum verursachenden Fahrzeug geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Bad Salzdetfurth unter der Telefonnummer 05063/901-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth

Telefon: 05063 / 901-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

