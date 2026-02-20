Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbrecher steigen in Haus in Ochtersum ein

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Am Mittwochabend (18.02.2026) drang mindestens ein unbekannter Täter zwischen 17:30 Uhr und 22:15 Uhr gewaltsam in ein Einfamilienhaus im Barningeroder Kamp ein.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge wurde das Haus nach Diebesgut durchwühlt und hierbei Schmuck entwendet. Anschließend gelang es dem oder den Tätern, unerkannt zu entkommen.

Hinweise und Beobachtungen nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05121/939-115 entgegen.

